Cinema: attesa per Diva Futura, il film che racconta la nascita del porno in Italia

Cinema: attesa per Diva Futura, il film che racconta la nascita del porno in Italia

Diva Futura è un film di genere drammatico del 2024, diretto da Giulia Steigerwalt, con Denise Capezza e Lidija Kordic. Durata 120 minuti. Distribuito da PiperFilm.

Uscirà il 4 settembre e sarà presentato alla Mostra del Cinema di Venezia.

Diva Futura, il film diretto da Giulia Louise Steigerwalt, racconta con la voce della giovane Debora Attanasio (Barbara Ronchi), la storia della prima agenzia di pornostar in Italia: Diva Futura.

Siamo nel 1983, Debora è una giovane studentessa che cerca un lavoro per mantenersi e quando Riccardo Schicchi (Pietro Castellitto) le offre un posto da segretaria nella sua nuova agenzia, lei accetta senza sapere che avrebbe fatto la Storia. Schicchi, insieme a Ilona Staller, in arte Cicciolina (Lidija Kordic), curano gli interessi delle più famose pornostar al mondo, tra cui Moana Pozzi (Denise Capezza), Eva Henger (Tesa Litvan) e Milly D’Abbraccio.

Leggi anche: Cinema: i film in uscita da settembre fino a Natale



Il porno diventa accessibile a tutti, grazie ai programmi televisivi e alle videocassette. Un fenomeno che non rimane chiuso tra le mura domestiche ma è presente ovunque, arriva anche in Parlamento con il Partito dell’Amore di Cicciolina.



Debora Attanasio è testimone diretta di un’era che tra gli anni Ottanta e Novanta ha cambiato il costume facendole vivere il periodo più divertente della sua vita.