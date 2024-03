Cinema, Aaron Taylor Johnson sarà il nuovo James Bond?

Chi sarà il nuovo agente segreto James Bond?

Il noto giornale brittanico The Sun ha dato la risposta, lanciando uno scoop che, in un attimo, ha fatto il giro del web: il prescelto, secondo quanto riferito, sarebbe Aaron Taylor-Johnson.

La notizia è stata riportata da Coming Soon.

Il nome dell’attore 33enne è sempre stato presente tra i papabili candidati per raccogliere il pesante testimone di 007. Ora l’ufficialità sembra essere dietro l’angolo. Il quotidiano britannico sostiene che il ruolo sia stato ‘formalmente offerto’ a Taylor-Johnson, al quale non rimarrebbe che accettare e, eventualmente, firmare il contratto.

“IL NUOVO JAMES BOND, E’ IL LAVORO DI AARON”

“Bond è il lavoro di Aaron, se lo sceglie – ha dichiarato al Sun una fonte vicina a Taylor-Johnson -. Stanno aspettando che si faccia sentire”. Sulla stessa lunghezza d’onda anche il Daily Mail che continua a indicare Aaron Taylor-Johnson come il favorito per il ruolo e prima scelta della produttrice Barbara Broccoli.

Taylor-Johnson è stato uno dei protagonisti del MCU, nel quale ha ricoperto il ruolo di Quicksilver nei film Captain America: The Winter Soldier (2014) e Avengers: Age of Ultron (2015). Ha inoltre recitato per Christopher Nolan in Tenet e Tom Ford in Animali Notturni. Tra i suoi ruoli più iconici anche quello da protagonista in Kick Ass e Kick Ass 2.

No Time to Die fu, invece, l’ultimo film interpretato all’ultimo James Bond, Daniel Craig.