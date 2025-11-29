[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ciclocrono protagonista a San Salvatore domani

A San Salvatore (FG) fraz.Montagna ultimo atto della 5^ edizione Ciclocrono CSI 2025 con la premiazione di tutti i vincitori delle rispettive categorie.

Sette le prove valide disputate nel corso dell’anno tra Campania, Puglia e Basilicata e la partecipazione di circa 200 corridori. Questi i paesi in cui si sono svolte le prove: 22 giugno S.Giovanni Rotondo(FG), prova unica valida anche per il Campionato cronoscalata Puglia C.S.I. (Team P.Pio); 13 luglio Ruoti(PZ), prova unica valida anche per il campionato nazionale scalatore CSI 3025 (Team Velocity); 3 agosto Ariano Irpino AV (Polisportiva Brasciwood); 9 agosto Montaguto AV (Team Speedarrow); 23 agosto Panni FG (Team Speedarrow); 6 settembre Sant’Angelo dei Lombardi AV (Team O-Metetore); 23 novembre S.Salvatore Telesino CE (Team Rokkabike).

Saranno premiati i primi tre delle rispettive categoria con la consegna della maglia più medaglia oro al primo, mentre al secondo medaglia argento più prodotti locali e medaglia bronzo al terzo. Questi sono i super grimpeur e la loro regione di provenienza che saranno premiati con la maglia:

Francesco Macchione(Campania) M1; Cesare Corrado Romano(Basilicata)M2; Vincenzo Damiano(Puglia)M3; Giuseppe Catucci (Calabria)M4; Michele Aristide (Basilicata)M5; Giovanni Vivere(Puglia) M6; Fabrizio Catapano(Puglia)M7; Michele Piacquadio(Puglia)M8; Cosimo Orlando(Puglia) M9.

La premiazione si terrà dopo il convivo presso l’accogliente location “Locanda Nonna Rosa” in località San Salvatore Fraz. Montagna Manfredonia (FG) a partire dalle ore 13:00.