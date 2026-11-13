Ciao Maschio e Bar Centrale, ospiti e anticipazioni 14 novembre: da Pino Insegno a Pino Quartullo

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Il sabato pomeriggio di Rai 1 propone due appuntamenti dedicati all’attualità, all’intrattenimento e alle interviste. Sabato 14 novembre tornano Bar Centrale, con Elisa Isoardi, e Ciao Maschio, il programma condotto da Nunzia De Girolamo. Le due trasmissioni accompagneranno il pubblico con ospiti, racconti e argomenti differenti.

Si comincia alle 14.00 con Bar Centrale, che questa settimana farà tappa sulle rive del Lago di Garda. Lorenzo Branchetti raggiungerà la zona compresa tra Bardolino e Lazise, mentre in studio Elisa Isoardi guiderà il confronto con i suoi ospiti fissi.

Alle 17.00 arriverà invece Ciao Maschio. Nunzia De Girolamo affronterà un tema che riguarda sentimenti, relazioni e comportamenti: le follie che gli uomini sono disposti a compiere per amore. In studio arriveranno Pino Insegno, Pino Quartullo e Sergio Assisi, insieme ad altri protagonisti del mondo dello spettacolo.

Quali saranno gli ospiti delle due trasmissioni? Di che cosa parleranno Elisa Isoardi e Nunzia De Girolamo? E dove seguire Bar Centrale e Ciao Maschio in diretta? Ecco tutte le anticipazioni del pomeriggio di Rai 1.

Bar Centrale, Elisa Isoardi porta il pubblico sul Lago di Garda

L’appuntamento con Bar Centrale partirà sabato 14 novembre alle 14.00 su Rai 1. Per la nuova puntata, il programma condotto da Elisa Isoardi raggiungerà la sponda orientale del Lago di Garda. L’inviato Lorenzo Branchetti racconterà un angolo suggestivo della riviera, tra Bardolino e Lazise, dove il paesaggio lacustre incontra la vita dei borghi.

Il viaggio offrirà l’occasione per scoprire il territorio e le sue caratteristiche, attraverso immagini e racconti dal lungolago. Nel frattempo, Elisa Isoardi guiderà il confronto dallo studio, ricreato come un bar per favorire un’atmosfera informale e dare spazio a opinioni e riflessioni.

Accanto alla conduttrice torneranno gli ospiti fissi Serena Bortone, Rosanna Lambertucci, Gigi Marzullo e Francesco Giubilei. Davide Rondoni interverrà invece in collegamento per commentare i principali temi dell’attualità con il suo punto di vista.

Ciao Maschio, Pino Insegno e Pino Quartullo tra gli ospiti

Alle 17.00 spazio a Ciao Maschio, il programma di Nunzia De Girolamo che questa settimana metterà al centro il rapporto tra uomini e amore. La puntata partirà da una domanda: fino a dove può spingersi una persona quando prova un sentimento forte? Il racconto toccherà sia i gesti romantici più sorprendenti sia le rinunce e le scelte che possono trasformarsi in vere e proprie follie.

Tra gli ospiti ci sarà Pino Insegno, attore, doppiatore e conduttore televisivo. Tornerà anche la figura della donna del mistero, una presenza ricorrente nel programma, la cui identità emergerà durante la trasmissione.

Non mancheranno gli amici di Ciao Maschio: Sergio Assisi, Francesco Arienzo ed Edoardo Tavassi. In studio arriverà inoltre Pino Quartullo, attore e regista attualmente impegnato a teatro con Maria Grazia Cucinotta nello spettacolo La moglie fantasma.

La puntata riserverà spazio anche alla musica e alla sorpresa. Il mentalista Leo Barbato proporrà un momento dedicato alle sue capacità, mentre le Swingeresse e Antonio Mezzancella cureranno gli interventi musicali. Il gruppo proporrà una nuova versione di Parlami d’amore dei Negramaro e un duetto con Pino Insegno sulle note di What a Wonderful World. Il finale arriverà con This Love dei Maroon 5.

Bar Centrale e Ciao Maschio, orari e dove vedere i programmi

Rai 1 propone due appuntamenti nel corso del pomeriggio di sabato 14 novembre. Bar Centrale aprirà la fascia alle 14.00 con Elisa Isoardi, mentre Ciao Maschio accompagnerà il pubblico dalle 17.00 con Nunzia De Girolamo.

Le due trasmissioni offriranno occasioni diverse per trascorrere il sabato pomeriggio davanti alla televisione: il primo programma alternerà racconti dal territorio e discussioni in studio, mentre il secondo punterà su interviste, sentimenti e intrattenimento.

Ecco il riepilogo degli appuntamenti:

Bar Centrale: sabato 14 novembre alle 14.00, su Rai 1, con Elisa Isoardi.

sabato 14 novembre alle 14.00, su Rai 1, con Elisa Isoardi. Ciao Maschio: sabato 14 novembre alle 17.00, su Rai 1, con Nunzia De Girolamo.

sabato 14 novembre alle 17.00, su Rai 1, con Nunzia De Girolamo. Streaming: entrambe le trasmissioni saranno disponibili su RaiPlay.

Gli spettatori potranno seguire i programmi in diretta televisiva oppure attraverso la piattaforma streaming RaiPlay.