Christian ha perdonato Ludovica dopo Temptation Island: la segnalazione

Ieri 4 luglio è andata in onda la seconda puntata di Temptation Island dove sono accaduti numerosi colpi di scena che hanno tenuto alta l’attenzione del pubblico di Canale 5. Tra i grandi protagonisti dell’appuntamento c’è stata la coppia formata da Christian e Ludovica. L’uomo ha chiesto alla fidanzata un falò di confronto anticipato. Il fidanzato è apparso molto arrabbiato dopo aver visto le prodezze della fidanzata insieme al tentatore Andrea. Quest’ultimo e Ludovica infatti si sono recati in una spa dove hanno dato il meglio di loro: hanno fatto la piscina e un massaggio per poi recarsi a fare la doccia insieme eludendo telecamere di Temptation Island. Immagini che hanno scatenato la reazione furente di Christian.

Christian e Ludovica sono stati visti insieme a Vasto dopo Temptation Island

Christian ha chiesto a Ludovica un falò di confronto anticipato. Filippo Bisciglia a questo punto si è recato nel viaggio delle donne dove ha informato Ludovica. La donna ha accettato di incontrarsi con Christian. In questo frangente, l’uomo ha deciso di lasciare Ludovica apparendo molto deluso dal suo comportamento avuto con Andrea. Ma ecco che i due sono finiti al centro del gossip in queste ultime ore per una segnalazione. Deianira Marzano ha riportato la segnalazione di un’utente che l’ha informata di aver visto Christian e Ludovica spensierati e tranquilli per le vie di Vasto. Il fidanzato quindi avrebbe perdonato la fidanzata dopo l’esperienza breve a Temptation Island. Per avere la conferma ci basterà attendere sabato quando si scoprirà il destino della coppia su Witty Tv.