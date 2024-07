Temptation Island, Christian lascia Ludovica dopo la doccia con Andrea: “Non venirmi più a cercare”

Christian e Ludovica sono una delle coppie protagoniste dell’ultima edizione di Temptation Island. Christian è stato uno dei fidanzati che è stato chiamato più volte nel pinnettu nel corso della seconda puntata del reaity show. In questo frangente, l’uomo ha visto che la sua compagna non ha disdegnato la compagnia di un tentatore, tanto da avere un certo contatto fisico con lui: dalla crema spalmata in piscina oppure a stare a cavalcioni sulle spalle. Christian a questo punto ha sbottato dichiarando: “Mi sto vergognano seriamente”. Intanto il tentatore Andrea ha chiesto a Ludovica di passare per qualche ora in spa con tanto di calice, bollicine e un massaggio finale. La fidanzata di Temptation Island non è sembrata avere rimpianti arrivando a lasciarsi andare con il suo tentatore in spiaggia.

Temptation Island, Christian decide di non continuare la storia con Ludovica

Nella seconda puntata di Temptation Island, Ludovica si è lasciata andare con Andrea dichiarando le seguenti parole: “Ho paura di questo legame, di quello che può diventare”. Christian a questo punto ha chiesto un falò di confronto anticipato alla fidanzata. All’inizio, la donna voleva declinare l’invito per poi decidere di presentarsi all’incontro. Filippo Bisciglia ha mostrato a Christian alcuni video in cui ha visto nuove evoluzioni della fidanzata che non avrebbe mai immaginato. Il fidanzato ha commentato: “Nuda con una persona che conosci da 3 giorni e ci stai nuda al fianco. Ma guarda tu”. Il clou doveva ancora venire: il tentatore ha portato Ludovica in una stanza a fare la doccia dov’è ben chiaro cosa sia successo. La donna ha provato a giustificarsi senza successo visto che Christian ha dichiarato: “Lo so come sei, non venirmi a cercare mai più“. Il fidanzato non è apparso desideroso di continuare la storia concludendo con le seguenti parole: “Non ho più nulla da dirti, non è più un mio problema”.