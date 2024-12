Chirurgia mini invasiva di anca e ginocchio: ne parla il dottor Enis Rustemi – Rehab Medicina e Riabilitazione

CHIRURGIA PROTESICA MININVASIVA DEL GINOCCHIO

L’artrosi del ginocchio è l’ottava patologia più

frequente in entrambi i sessi, con una prevalenza del

10,1% negl’individui al sopra dei 65 anni. Fattori di

rischio specifici per lo sviluppo dell’artrosi del

ginocchio sono l’obesità, i traumi distorsivi del

ginocchio associati a lesioni capsulo-legamentose,

soprattutto del legamento crociato anteriore,

gl’interventi di meniscectomia, l’attività calcistica,

rugbistica e di pallacanestro praticate a livello

professionistico.



Nei casi di dolore quotidiano, ridotta qualità di vita e

grave impotenza funzionale si rende necessario

l’intervento di protesi di ginocchio.



Nella mia struttura l’intervento di protesi di

ginocchio viene eseguito mediante una tecnica

mininvasiva, senza incisione delle strutture “nobili”

dell’articolazione quali i muscoli e i tendini. Negli

ultimi anni la tecnologia ha sviluppato numerosi

design protesici basati su fondamenti biomeccanici

differenti, con il fine ultimo di riprodurre il più

possibile la fisiologia articolare.

Per questo utilizziamo impianti protesici

“personalizzati” che riproducono il più possibile

l’anatomia del paziente. Infatti, a seconda che la

patologia artrosica colpisca il compartimento

mediale, laterale o femoro-rotuleo del ginocchio,

utilizziamo protesi moncompartimentali mediali,

laterali, femoro-rotulee o la combinazione di queste.

Con queste protesi viene preservata la porzione

sana del ginocchio che non è affetta da artrosi, e

allo stesso tempo vengono preservati i legamenti.

Tutto ciò permette una migliore risoluzione del

dolore nonche’ un piu’ rapido recupero funzionale

con la possibilita’ di praticare numerose attivita’

sportive.



Nei casi di artrosi di tutti e tre i compartimenti del

ginocchio, pratichiamo interventi di protesi totali del

ginocchio con tecnica mininvasiva.

CHIRURGIA PROTESICA MININVASIVA DELL’ANCA

L’artrosi dell’anca è la quarta patologia più frequente in

entrambi i sessi, con una prevalenza del 4,2% nella

popolazione di età superiore ai 60 anni, e determina un

impatto negativo sulla qualità di vita e sulle capacità

lavorative degli individui. Inoltre è stato ampiamente

dimostrato in numerosi studi che le persone affette da

artrosi dell’anca non trattata hanno un aumentato rischio

di sviluppare altre patologie, anche di interesse non

ortopedico, quali obesità, patologie cardiovascolari e

sindromi depressive, a causa della vita sedentaria e della

limitazione funzionale.



Nei casi di dolore quotidiano, ridotta qualità di vita e

grave impotenza funzionale si rende necessario

l’intervento di protesi dell’anca (PTA). La PTA è una

tecnica chirurgica validata da molti anni, che consiste

nella ricostruzione dell’articolazione costituita dalla testa

del femore e dall’acetabolo, mediante il posizionamento

di componenti metalliche, di polietilene e di ceramica.

Utilizziamo impianti che sono stati studiati per riprodurre

e ripristinare il più possibile l’anatomia del paziente, con

un’ampia gamma di scelta di taglie e design delle

protesi.

Nella struttura in cui opero, l’intervento di PTA viene

eseguito mediante una tecnica mininvasiva, senza

incisione dei muscoli e tendini fondamentali per la

motilità dell’anca stessa.



Con questa tecnica è possibile ottenere un più rapido

recupero funzionale rispetto alle tecniche tradizionali,

con il paziente che è in grado di deambulare

autonomamente con due stampelle già il giorno stesso

dell’intervento, di fare le scale dopo 3-5 giorni e di

abbandonare le stampelle entro 2-3 settimane

dall’intervento chirurgico.



Utilizziamo sia una via d’accesso posterolaterale

mininvasiva senza distacco dei muscoli extrarotatori

brevi dell’anca, che una via d’accesso anteriore, con

ottimi risultati clinici e funzionali.



Inoltre, in casi selezionati, eseguiamo questa procedura

chirurgica in regime “one day surgery”, con dimissione

del paziente il giorno dopo l’intervento chirurgico.