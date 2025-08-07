Chieti, guastatori di Foggia disinnescano una bomba della Seconda Guerra Mondiale

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nella giornata di ieri, gli artificieri dell’Esercito Italiano hanno condotto un’operazione rischiosa, recandosi a Miglianico (CH) per disinnescare una bomba aerea britannica risalente al periodo della Seconda Guerra Mondiale.

L’ordigno era infatti in pessime condizioni e proprio per questo l’intervento poteva risultare pericoloso, motivo per il quale si sono fatte evacuare circa 90 persone.

L’operazione di disinnesco è riuscito con successo grazie alla collaborazione tra l’11° Reggimento Genio Guastatori dell’Esercito di Foggia, le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco, la Croce Rossa Italiana, il personale sanitario del 118, l’Asl, la Protezione Civile e il Comune di Miglianico.

Consequenzialmente, è stato autorizzato il rientro della popolazione nella zona circostante.