Chiara Rabbi non vuole più avere a che fare con la madre

Chiara Rabbi, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, si mostra sempre più decisa nel mantenere distanza dalla madre, affermando di non aver più intenzione di recuperare il loro rapporto. Attraverso i social, Chiara ha chiarito di vivere serenamente con il padre e di aver già sciolto il legame con la madre, definendo la loro relazione solo di sangue, non di cuore.

Chiara Rabbi: l’infanzia e suo padre

La Rabbi ha sottolineato di non provare rancore né rabbia, ma di essere in equilibrio e di aver scelto la libertà come priorità. In passato, aveva confidato che la sua infanzia era stata segnata dalla mancanza di un rapporto con la madre, anche considerando la difficoltà di vedere il padre vittima della situazione. Le parole di Chiara rafforzano l’idea che il loro legame potrebbe essere irrimediabilmente compromesso, e lei sembra aver deciso di andare avanti senza rancori, enfatizzando la lucidità e la libertà di scelta.