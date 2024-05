Chiara Ferragni si sentirebbe rinata dopo l’addio a Fedez: la rivelazione

Novità sulla rottura tra Chiara Ferragni e Fedez. Se il rapper è stato visto mano nella mano con una giovanissima modella francese a Monte Carlo, Deianira Marzano avrebbe raccolto le confidenze dell’imprenditrice digitale. A quanto sembra, la separazione tra i Ferragni sembrerebbe più vera che mai in barba a chi pensava che fosse una strategia di marketing per cancellare lo scandalo del pandoro che ha travolto Chiara Ferragni. A dare la notizia è stata Deianira Marzano, che ha detto di aver sentito personalmente l’influencer. La donna intervistata da Non succederà più su Radio Radio ha detto di aver parlato telefonicamente con l’ex moglie di Fedez.

Chiara Ferragni avrebbe detto a Deianira Marzano di sentirsi bene dopo l’addio a Fedez

Deianira Marzano ha affermato di aver parlato al telefono con Chiara Ferragni, la quale le ha detto che esclude il ritorno con Fedez. A tal proposito, qualche giorno l’influencer avrebbe detto all’esperta di gossip le seguenti parole: “Io mi sento veramente bene adesso che è finita questa relazione.” Deianira Marzano inoltre ha aggiunto a proposito della separazione dei Ferragnez di non sapere cosa sia successo effettivamente tra di loro, ma che l’influencer le ha detto di sentirsi rinata. L’esperta di gossip ha concluso affermando di essere sicura della fine della coppia assicurando che la madre di Leone si sente rinata, tanto da averla vista in forma tra viaggi e feste.