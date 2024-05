Fedez beccato con una modella classe 2004 a Monte Carlo: esplode il gossip

Novità per Fedez che archiviati i problemi giudiziari dopo l’aggressione ai danni di Cristiano Iovino è stato paparazzo a Monte Carlo in dolce compagnia. Il rapper avrebbe già dimenticato il matrimonio con Chiara Ferragni con un’affascinante modella di nome Garance Authiè. L’uomo è stato visto mano per la mano passeggiare sulla banchina del porticciolo monegasco dove ha preso alloggio il suo grande yacht. Sul suo profilo Instagram, si nota la modella francese girata di spalle a bordo dell’imbarcazione di lusso. Secondo il portale Very Inutil People la frequentazione tra Fedez e Garance sta andando avanti da qualche mese visto che il primo avvistamento risalirebbe a marzo, poi a Parigi, Miami, Coachella ed adesso a Monte Carlo.

Garance Authié avrebbe stregato il cuore di Fedez

Garance Authié sarebbe la donna che ha stregato il cuore di Fedez dopo l’addio a Chiara Ferragni. In un video postato dal portale Very Inutil People, i due passeggiando mano nella mano. Neanche a dirlo, la novità ha fatto il giro di tutto il web. Molti utenti hanno accusato il rapper di aver fatto troppo presto a dimenticare Chiara Ferragni. Altri, invece, non hanno visto di buon occhio la giovane età della modella francese visto è che nata nel 2004, quindi molto più piccola di Federico. Insomma, un gossip che se fosse confermato mettere fine definitivamente alla storia d’amore dei Ferragnez.