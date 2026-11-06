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Arriva l’estate di San Martino? Lo scirocco porta sù le temperature

Da lunedì 9 novembre il Sud e le Isole maggiori tornano sotto aria mite, e mercoledì 11 le massime potranno salire tra 23 e 25 gradi in Sicilia, Calabria e Sardegna. Per chi vive o viaggia nel Mezzogiorno vuol dire pomeriggi quasi da maniche corte e notti senza il freddo di inizio mese.

Lo scrive MeteoLive che ha annunciato l’Estate di San Martino.

Il rialzo sarà graduale: lunedì 9 il Sud guadagnerà già qualche grado, martedì 10 il tepore si estenderà a tutto il Mezzogiorno e mercoledì 11, giorno di San Martino, toccherà il punto più alto. Palermo, Catania, Siracusa e Reggio Calabria potranno avvicinarsi ai 25 gradi nelle ore centrali.

Le ultime elaborazioni mantengono valori sopra la media in Sicilia e Calabria anche giovedì 12 e venerdì 13, poi da sabato 14 i fronti atlantici dovrebbero spingersi più a sud, con un calo graduale. Il tepore sembra quindi una parentesi di pochi giorni, più che una lunga estate di San Martino.