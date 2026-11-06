Meteo
Le previsioni meteo del weekend 6-8 novembre sul Gargano
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Le previsioni meteo del weekend 6-8 novembre sul Gargano
Venerdì 6 novembre: cielo soleggiato o poco nuvoloso al mattino, con massime di 16 gradi. Peggioramento dalla serata
Sabato 7 novembre: giornata uggiosa, con venti di scirocco, minime in aumento e massime in calo. Pioggia soprattutto nel pomeriggio o serata.
Domenica 8 novembre: prosegue lo scirocco, ma con maggiori aperture. Possibile pioggia.