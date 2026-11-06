Meteo

Le previsioni meteo del weekend 6-8 novembre sul Gargano

Redazione6 Novembre 2026
clouds in the sky
Photo by Alexey Sabulevskiy on Unsplash
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Le previsioni meteo del weekend 6-8 novembre sul Gargano

Venerdì 6 novembre: cielo soleggiato o poco nuvoloso al mattino, con massime di 16 gradi. Peggioramento dalla serata

Sabato 7 novembre: giornata uggiosa, con venti di scirocco, minime in aumento e massime in calo. Pioggia soprattutto nel pomeriggio o serata.

Domenica 8 novembre: prosegue lo scirocco, ma con maggiori aperture. Possibile pioggia.

Redazione6 Novembre 2026