Chiara Ferragni ricicla un abito per un matrimonio: i fan la attaccano

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Ancora una volta Chiara Ferragni finisce al centro del gossip, e questa volta il motivo è il look scelto per un matrimonio che ha fatto discutere più del previsto. L’imprenditrice digitale, tra le influencer più seguite al mondo, ha partecipato alle nozze di alcuni amici optando per uno stile decisamente anticonvenzionale: niente abito lungo o colori pastello, ma un elegante completo nero con un top scintillante già indossato in passato.

Fin qui nulla di strano, se non fosse che Ferragni ha deciso di sottolineare pubblicamente la scelta di “riciclare” il capo, dichiarando quanto sia bello riutilizzare i vestiti invece di acquistarne sempre di nuovi. Una posizione che, almeno sulla carta, strizza l’occhio alla sostenibilità e a una moda più consapevole. Tuttavia, proprio questa dichiarazione ha acceso la polemica tra i fan, che non hanno tardato a commentare sui social.

Il look scelto, composto da un tailleur nero e un top già sfoggiato sul red carpet del Festival di Cannes nel 2019, ha infranto le classiche regole del dress code da cerimonia, che solitamente privilegia colori chiari e abiti romantici. Ma si sa: quando si parla di Ferragni, ogni scelta diventa un caso mediatico.

«Bello riutilizzare i vestiti»: tra sostenibilità e critiche dei fan

La frase pronunciata da Chiara Ferragni, apparentemente innocua, ha generato un vero e proprio dibattito online. Da un lato, c’è chi ha apprezzato il messaggio, considerandolo un segnale positivo in un’epoca dominata dal fast fashion. Dall’altro, molti fan hanno criticato l’influencer, accusandola di incoerenza.

Secondo alcuni utenti, infatti, parlare di riutilizzo dei capi quando si dispone di un guardaroba di lusso e accesso continuo a brand esclusivi suona poco credibile. “Facile parlare di sostenibilità quando hai tutto”, scrivono in molti sui social, mettendo in discussione l’autenticità del messaggio. Altri, invece, hanno criticato la scelta del nero per un matrimonio, ritenendolo poco adatto all’occasione e troppo distante dalle tradizioni.

Non è la prima volta che Ferragni divide l’opinione pubblica: ogni sua apparizione è analizzata nei minimi dettagli, e ogni dichiarazione può trasformarsi in un boomerang mediatico. Eppure, proprio questa capacità di far discutere è parte del suo successo