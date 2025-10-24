Chiara Ferragni parla per la prima volta della separazione da Fedez

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Chiara Ferragni si apre in un’intervista a Cosmopolitan Spagna, condividendo i momenti più intensi degli ultimi mesi. La influencer ha rivelato che il 2024 è stato per lei un anno difficile, segnato dalla separazione e dal divorzio da Fedez, ma anche un’occasione di crescita personale. “Mi ha insegnato molto, come godersi le onde della vita” ha detto, sottolineando l’importanza di mettere al primo posto i problemi più urgenti e di affrontarli con determinazione. Ferragni ha spiegato che, pur essendo un personaggio pubblico, è consapevole delle sfide che questa condizione comporta: “Devi sapere che i media parlano di te e sarai giudicato, ma tutto fa parte del gioco”.

Le dolci parole sulla sua famiglia

La famiglia è stata fondamentale durante questo periodo difficile: “Le mie sorelle, mia madre e i miei figli sono il mio scopo nella vita”. Riguardo all’amore, Chiara si sente attualmente “felicemente innamorata” e spera che questa relazione duri per sempre. La sua definizione di maternità, invece, è “insegnare con l’esempio, non solo con le parole”.