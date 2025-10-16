Fedez e Giulia Honegger: weekend in famiglia a Disneyland con Leone e Vittoria

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Weekend speciale per Fedez e la sua nuova compagna Giulia Honegger, che hanno trascorso alcuni giorni a Disneyland Paris insieme a Leone e Vittoria, i figli che il rapper ha avuto con Chiara Ferragni.

Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, si è trattato di un momento importante nella relazione tra il cantante e la stilista, che per la prima volta è stata coinvolta nella sfera familiare di Fedez.

Una nuova armonia familiare

La coppia ha vissuto momenti di spensieratezza tra giostre e magia Disney, rendendo il fine settimana un’esperienza indimenticabile soprattutto per i due bambini. Nessuna immagine dei figli è comparsa sui social, in linea con la decisione dei genitori di proteggerne la privacy. L’unico scatto condiviso da Fedez è una foto in bianco e nero mentre bacia Giulia.

Un nuovo inizio per Fedez

Il viaggio segna una tappa significativa per Fedez, che dopo la fine burrascosa del matrimonio con Ferragni e un periodo turbolento, sembra aver ritrovato serenità accanto a Giulia.

Il legame tra i due si fa sempre più solido, tanto da includere anche i momenti familiari più intimi. Un weekend da quasi famiglia, che potrebbe essere solo l’inizio di una nuova fase della sua vita.