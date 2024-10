Chiara Ferragni: la madre Marina lascia il compagno (RUMORS)

In queste ore sta girando sul web un’indiscrezione riguardante la rottura tra Marina Di Guardo, madre della celebre influencer Chiara Ferragni, e il manager inglese Frank Kelcz . Questa separazione segna un ulteriore capitolo di sfide personali per la famiglia Ferragni, già colpita dalla recente crisi matrimoniale tra Chiara e Fedez.

Chiara Ferragni: l’amore riservato di mamma Marina

La relazione tra Di Guardo e Kelcz è stata caratterizzata da un profilo molto basso, con poche apparizioni pubbliche e ancor meno dettagli condivisi sui social media. La coppia ha fatto la sua prima apparizione ufficiale nel 2023, al Festival di Sanremo , dove hanno dato il loro affetto e sostegno morale a Chiara nella sua co-conduzione. Tuttavia, i segnali di crisi erano già evidenti da tempo, con indiscrezioni che suggerivano una crescente tensione tra i due.

Le cause della presunta rottura

Secondo quanto riportato da Dagospia , le cause principali della presunta separazione sarebbero legate alle “pressioni e allo stress” che Marina Di Guardo sta affrontando in seguito alle difficoltà matrimoniali di sua figlia. Il divorzio di Chiara Ferragni e Fedez ha avuto ripercussioni non solo sulla vita della giovane influencer, ma anche su quella della madre, creando un clima di tensione che ha reso insostenibile la relazione con Kelcz.

Colpa anche del Pandoro-gate?

In aggiunta a queste pressioni familiari, sembra che anche il cosiddetto “Pandoro-gate”, la famosa controversia legata alla promozione del prodotto natalizio che ha visto Chiara Ferragni protagonista (a suo malgrado) abbia ulteriormente complicato la situazione. Marina Di Guardo ha dovuto affrontare non solo le sfide personali ma anche le responsabilità professionali legate alla gestione dell’azienda della figlia, la Sisterhood. Tutto ciò avrebbe aggiunto altri problemi e stress alla vita privata di Marina.