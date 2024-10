Sanremo 2025: la Rai starebbe puntando su un grande nome

La Rai starebbe facendo pressioni per portare Fiorello al Festival di Sanremo 2025, non solo come ospite ma come concorrente in gara. Le trattative sarebbero in corso e il nome dello showman circola sempre più insistentemente. Dopo la partecipazione del 1995, Fiorello potrebbe tornare sul palco dell’Ariston come cantante, offrendo un colpo di scena che contribuirebbe e a creare uno share di ascolti eccezionale!

Fiorello sarà presente a Sanremo 2025?

Secondo Mondotv24.it, la Rai starebbe intensificando i suoi sforzi per convincere Fiorello a partecipare come concorrente a Sanremo 2025. Sebbene il nome di Fiorello sia già stato legato al festival in passato, questa volta le trattative sembrano essere più concrete. Dopo il successo ottenuto come conduttore e ospite fisso, lo showman potrebbe finalmente accettare la sfida di competere, mettendosi in gioco per la gioia dei suoi innumerevoli fan. Fiorello ha del resto un passato come cantante. Tra i suoi brani più famosi “Finalmente tu” e “Sì o no (Please Don’t Go)”.

Altri possibili big al festival

Oltre a Fiorello, il concuttore e direttore artistico Carlo Conti sembra intenzionato a riportare sul palco dell’Ariston due artisti simbolo dell’edizione 1995: Giorgia e Andrea Bocelli. Per Giorgia, il festival rappresenterebbe il trentesimo anniversario della sua iconica vittoria con “Come Saprei”, una delle canzoni più memorabili nella storia del festival. Bocelli, invece, si classificò quarto a Sanremo 1995 con il brano “Con te partirò”. I due big ci saranno davvero? Come cantava qualcuno: “Lo scopriremo solo vivendo!”.