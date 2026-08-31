Chiara Ferragni, malore in Perù: “Il mio corpo non rispondeva più”

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Chiara Ferragni si trovava in Perù per vivere un viaggio all’insegna dell’avventura insieme al compagno José Hernandez e a un gruppo di amici. Tuttavia, una delle ultime giornate sulle Ande si è trasformata in un momento di forte paura.

L’imprenditrice ha infatti accusato un malore dopo l’escursione sulla Vinicunca, la celebre Montagna Arcobaleno che raggiunge un’altitudine superiore ai 5.000 metri sul livello del mare.

Durante la salita Ferragni non aveva avvertito particolari disturbi e, anzi, aveva scherzato con José sulla propria capacità di sopportare l’altitudine senza aver bisogno delle pillole utilizzate da alcuni compagni di viaggio.

Una volta tornata a Cuzco, però, il suo corpo ha iniziato a presentarle il conto e il malessere è arrivato alcune ore dopo, quando ormai sembrava che la parte più impegnativa della giornata fosse terminata.

Dopo una doccia e un giro in città, Ferragni è andata a mangiare una pizza con il gruppo e proprio al termine della cena ha avvertito una forte vampata di calore accompagnata da una sensazione molto più inquietante.

“Mi sembrava che il corpo non rispondesse bene”, ha raccontato sui social, spiegando di essere andata rapidamente nel panico perché aveva la sensazione di non riuscire a respirare normalmente.

Il malore dopo l’escursione sulla Montagna Arcobaleno

La giornata che ha preceduto il malore era stata particolarmente intensa. Ferragni e il gruppo di amici avevano raggiunto la Vinicunca, conosciuta in tutto il mondo come Rainbow Mountain o Montagna Arcobaleno, una delle mete più suggestive del Perù.

La montagna raggiunge circa 5.036 metri di altitudine, una quota alla quale la quantità di ossigeno disponibile nell’aria è sensibilmente inferiore rispetto al livello del mare. L’escursione, dunque, può rappresentare uno sforzo considerevole anche per persone allenate e in buone condizioni fisiche.

Almeno durante la salita, l’influencer sembrava aver reagito bene. Tanto che, nel suo racconto pubblicato sui social, ha ammesso di essersi quasi vantata con José Hernandez della propria resistenza.

“Non abbiamo neanche sofferto l’altitudine”, aveva detto scherzando, sottolineando di essere tra le poche persone del gruppo a non aver assunto le cosiddette “pilloline” che avrebbero dovuto aiutare a sopportare meglio la quota. Una sicurezza che, poche ore più tardi, avrebbe lasciato spazio alla paura.

“Mi sembrava di non respirare”

Il malessere non si è manifestato durante la salita, ma successivamente, una volta rientrata a Cuzco. Ferragni ha fatto una doccia, è uscita nuovamente e poi si è fermata a cena con gli amici.

È stato subito dopo aver mangiato che ha iniziato a sentirsi male. La prima sensazione è stata quella di una forte vampata di calore, seguita dalla percezione che qualcosa non funzionasse normalmente.

“Ho sentito una botta di calore e sento come se il corpo non rispondesse bene”, ha raccontato. Poi è arrivata la paura: “Vado un po’ in panico: mi sembrava di non respirare bene, che il braccio non rispondesse bene”.

Secondo quanto riferito dalla stessa Ferragni e riportato dalle diverse testate che hanno ricostruito l’accaduto, i sintomi erano compatibili con il mal di montagna, o soroche, una condizione legata alla difficoltà dell’organismo di adattarsi alla ridotta disponibilità di ossigeno alle alte quote. Il disturbo può comparire anche diverse ore dopo l’arrivo in quota.

La bombola d’ossigeno in hotel

La situazione ha spinto Ferragni a rientrare rapidamente nella struttura dove alloggiava. Qui è stata utilizzata una bombola d’ossigeno, una dotazione che negli hotel delle località situate ad alta quota viene messa a disposizione proprio per affrontare eventuali episodi di malessere legati all’altitudine.

L’imprenditrice ha anche condiviso sui social una fotografia nella quale appare sdraiata sul letto con la maschera collegata alla bombola, accompagnando l’immagine con il racconto della disavventura.

“Qui tutti gli hotel sono super-attrezzati con la bombola d’ossigeno: ho fatto quella per 10-15 minuti e poi mi sono sentita meglio”, ha spiegato Ferragni.

Il miglioramento è stato rapido e non si è reso necessario un ricovero. Nel gruppo, inoltre, erano presenti alcuni amici medici, circostanza che ha contribuito a tranquillizzare l’imprenditrice durante quei momenti di apprensione.

Il giorno successivo Ferragni ha quindi potuto lasciare Cuzco e dirigersi verso Lima, proseguendo regolarmente il viaggio in Perù.

Chiara Ferragni rassicura i follower e scherza sull’accaduto

Dopo aver raccontato il malore, Ferragni ha voluto soprattutto evitare che le immagini della maschera per l’ossigeno potessero generare allarmismi.

L’imprenditrice ha infatti spiegato che nel gruppo diverse persone avevano accusato qualche disturbo, definendo l’episodio “nulla di grave” e sottolineando che durante un viaggio così avventuroso, affrontato in luoghi caratterizzati da altitudini molto elevate, possono verificarsi situazioni di questo tipo.

Ferragni ha inoltre riconosciuto di aver probabilmente esagerato nei giorni trascorsi in alta quota. Il fatto di essersi sentita bene durante l’escursione alla Montagna Arcobaleno l’aveva portata a sottovalutare gli effetti che l’altitudine avrebbe potuto avere successivamente.

E proprio qui è arrivata la sua consueta ironia. “Ogni volta che dico: ‘Oh, come sono stata bene’, poi succede qualcosa”, ha raccontato, trasformando l’esperienza in una piccola lezione personale.

La conclusione è stata affidata a una battuta che riassume perfettamente il tono scelto dall’imprenditrice per raccontare la disavventura: “Lezione del giorno: mai sentirsi una figa”.

Lo spavento, dunque, è ormai alle spalle. Dopo il breve trattamento con l’ossigeno, Chiara Ferragni ha ripreso il viaggio insieme a José Hernandez e agli amici, lasciandosi alle spalle il malore accusato dopo l’escursione sulle Ande. Una parentesi decisamente poco piacevole, ma che l’imprenditrice ha scelto di raccontare senza drammatizzazioni e, ancora una volta, con una buona dose di autoironia.

Fonte: Facebook

FONTI:

Il Giorno

Vanity Fair

Open

Gazzetta.it

Il Giornale

Fanpage

Humanitas

Il Fatto Quotidiano

TGCOM24