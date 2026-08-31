Un Posto al Sole, anticipazioni dal 31 agosto al 4 settembre

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La nuova settimana di Un Posto al Sole si apre con il compleanno di Anna, ma quella che dovrebbe essere una giornata speciale finirà per trasformarsi in un momento di grande tensione.

Alberto è intenzionato a sorprendere la ragazza con un prezioso anello, ignaro però che alcune vicende familiari stanno per compromettere definitivamente la serenità del loro rapporto.

Anna, dopo aver letto alcuni messaggi del padre, entrerà infatti in una fase di profonda fragilità emotiva, mentre Gianluca cercherà di coinvolgerla nel tentativo di arginare il comportamento del genitore.

La situazione precipiterà rapidamente e un drammatico incidente finirà per sconvolgere Alberto, aprendo una nuova fase nella tormentata relazione tra l’avvocato e la giovane.

Nel frattempo anche Samuel continuerà a essere alle prese con le ingerenze di Lorenza, con Micaela pronta a intervenire per difendere il fidanzato ma destinata a complicare ulteriormente la situazione.

Diego, invece, si troverà davanti a un importante bivio sentimentale e sceglierà di confidarsi con Raffaele e Ornella per cercare di trovare una soluzione.

Sul fronte professionale Greta riceverà una proposta interessante che potrebbe portarla a trasferirsi a Salerno, una possibilità destinata a creare nuovi interrogativi sul suo futuro.

Clara proverà a rimettersi in gioco attraverso un progetto sociale, ma la presenza di Eduardo potrebbe riaccendere tensioni che sembravano ormai destinate ad attenuarsi.

Intanto Roberto vedrà premiata la propria strategia per Radio Golfo 99 e sembrerà finalmente possibile un riavvicinamento con Marina, mentre Stefano Mori mostrerà un lato sempre più inquietante.

Il finale della settimana sarà quindi segnato da nuove responsabilità, rapporti messi alla prova e scelte difficili, con Alberto intenzionato a prendere le distanze da Anna proprio quando la ragazza avrà maggiormente bisogno di lui.

Un Posto al Sole, le anticipazioni delle puntate dal 31 agosto al 4 settembre

Lunedì 31 agosto

Alberto è pronto a festeggiare il compleanno di Anna e vuole sorprenderla con un regalo importante: un prezioso anello. La situazione, però, è destinata a complicarsi poiché la ragazza ha letto alcuni messaggi del padre, entrando in uno stato di forte agitazione e rischiando di imboccare una pericolosa deriva autolesionista.

Nel frattempo Greta deve confidare a Cristina una novità importante: ha ricevuto una proposta di lavoro che potrebbe portarla a trasferirsi a Salerno. Samuel, invece, è sempre più insofferente nei confronti di Lorenza e accoglie con grande scetticismo una sua proposta.

Martedì 1° settembre

Micaela cerca di proteggere Samuel e di arginare le ingerenze di Lorenza, ma il suo intervento rischia di produrre l’effetto contrario, finendo per complicare ulteriormente la situazione lavorativa del fidanzato.

Diego, intanto, si confida con Raffaele e Ornella e rivela di trovarsi davanti a un importante bivio sentimentale. Alberto, ancora provato dal mancato chiarimento con il figlio Gianluca, trova conforto in Niko, che lo invita a concedere al ragazzo il tempo necessario e a concentrarsi sulla serata con Anna.

Gianluca, però, decide di rivolgersi proprio ad Anna per chiederle aiuto nel tentativo di arginare il padre. La situazione prenderà una piega drammatica.

Mercoledì 2 settembre

La tensione raggiunge il punto di rottura quando si verifica un incidente. Alberto arriva sul posto poco dopo l’accaduto e rimane profondamente sconvolto da quanto è successo. L’episodio rappresenterà un passaggio decisivo nella vicenda che coinvolge Alberto, Gianluca e Anna.

Nel frattempo Bice e Sergio si ritrovano a casa di Guido e Mariella e, come spesso accade, tra i due scoppia l’ennesimo litigio. Questa volta, però, la situazione potrebbe avere un esito decisamente inatteso.

Al Centro Ascolto, invece, Clara riceve la visita di Marika, che le propone un’interessante idea imprenditoriale e potrebbe offrirle una nuova occasione per rimettersi in gioco.

Giovedì 3 settembre

La confessione di Anna costringe Alberto a confrontarsi con le proprie responsabilità. Dopo l’incidente, l’avvocato dovrà fare i conti con una verità difficile da accettare e con le conseguenze delle proprie scelte.

Clara proverà intanto a ripartire attraverso un progetto sociale, cercando di costruire per sé una nuova prospettiva. La presenza di Eduardo, tuttavia, rischia di riaccendere tensioni e conflitti.

A casa Giordano, invece, Bice e Massaro sembreranno ritrovare la sintonia, costringendo Guido e Mariella a fare buon viso a cattivo gioco davanti a una situazione che rischia di diventare sempre più complicata.

Venerdì 4 settembre

La strategia di Roberto per Radio Golfo 99 sembra finalmente dare i risultati sperati, grazie ad ascolti che premiano le sue scelte. Il successo della radio potrebbe favorire anche un nuovo riavvicinamento tra Roberto e Marina, dopo le tensioni delle ultime settimane.

Ma proprio quando la situazione sembra migliorare, Stefano Mori mostrerà un lato decisamente più pericoloso. Sempre più consumato dalla propria ossessione per Greta e preoccupato per la situazione che si è venuta a creare, Mori potrebbe compiere mosse imprevedibili.

Intanto Alberto, ancora profondamente turbato dagli ultimi avvenimenti, sembra intenzionato a prendere le distanze da Anna. La ragazza, lasciata in una situazione di grande fragilità, vivrà così un momento di profondo sconforto.

Le nuove puntate di Un Posto al Sole andranno in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai 3. La settimana dal 31 agosto al 4 settembre si preannuncia quindi particolarmente importante soprattutto per Alberto e Anna, con l’incidente destinato ad aprire un nuovo capitolo della loro tormentata relazione.

FONTI:

SMS News Quotidiano

Radio Radio Kiss Kiss

TV Sorrisi e Canzoni

Coming Soon

TV Serial

Libero Magazine

TV Soap

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