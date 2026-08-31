Giochi del Mediterraneo 2026, dove vedere le gare di oggi 31 agosto: orari, tv, streaming e azzurri in gara

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La giornata del 31 agosto ai Giochi del Mediterraneo 2026 sarà una delle più ricche dell’intera manifestazione. A Taranto verranno assegnati 24 titoli, con finali decisive nell’atletica, nel sollevamento pesi, nel tennis, nel tiro a segno, nella ginnastica artistica, nel calcio femminile, nel triathlon e nella pallamano.

Un programma fitto, che coinvolge gli azzurri in molte delle discipline più attese. E per chi vuole seguire tutto in diretta, Rai Sport, Rai Play e Italia Team TV garantiranno una copertura continua dalla mattina alla sera. Ecco dove vedere le gare, gli orari completi e gli italiani impegnati nelle competizioni del 31 agosto.

Giochi del Mediterraneo 2026: dove vedere le gare del 31 agosto in tv e streaming

La giornata sarà trasmessa in diretta su Rai Sport HD, con finestre dedicate dalle 10.30 alle 10.55, dalle 13.15 alle 13.45 e dalle 14.00 alle 18.50. La copertura streaming sarà garantita da:

– Rai Play, con gli stessi orari di Rai Sport;

– Rai Play Sport 1, attiva dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.25 alle 21.45;

– Italia Team TV, che seguirà le discipline con quattro canali dedicati: • Canale 1: Vela (12.00) • Canale 2: Tiro a segno e Atletica (10.00 – 17.30) • Canale 3: Canottaggio (09.00) e Tennis (18.00) • Canale 4: Sollevamento pesi (13.00, categoria 65 kg maschile)

H2 – Il programma del 31 agosto: orari, finali e discipline in gara

La giornata inizierà alle 09.00 con le batterie del canottaggio e proseguirà senza pause fino alle finali serali dell’atletica e del calcio femminile. Tra le competizioni più attese: – Atletica, con undici finali, tra cui 400m, 800m, ostacoli, salto in alto, salto in lungo, disco, peso e staffette 4×100; – Sollevamento pesi, con le categorie femminili -53 kg e -61 kg e la maschile -65 kg; – Tennis, con le finali del singolare maschile e femminile alle 18.00; – Calcio femminile, con la finale Portogallo–Italia alle 19.00; – Triathlon, con la staffetta mista alle 18.00; – Pallamano, con la finale maschile Egitto–Grecia alle 20.00; – Pallanuoto, con Spagna–Francia e Bosnia–Turchia nel Girone B.

Una giornata che mette insieme sport individuali, discipline tecniche e grandi finali di squadra, con gli azzurri impegnati in molte delle prove decisive.

Azzurri in gara: le sfide da non perdere e le finali più attese

L’Italia sarà protagonista in diverse discipline chiave. Nell’atletica, gli azzurri cercheranno medaglie nelle finali degli 800m, del salto in lungo, del disco e nelle staffette 4×100. Nel tennis, l’Italia punta a confermarsi competitiva nelle finali del singolare. Nel sollevamento pesi, gli atleti italiani saranno presenti nelle categorie femminili e maschili in programma nel pomeriggio.

Grande attesa anche per la finale del calcio femminile, con l’Italia che sfiderà il Portogallo alle 19.00. Nel triathlon, la staffetta mista potrebbe regalare un risultato importante. Infine, nella pallamano e nella pallanuoto, gli azzurri proveranno a chiudere la giornata con prestazioni solide nelle rispettive classificazioni.