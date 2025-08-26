Chiara Ferragni-Giovanni Tronchetti Provera, l’episodio in aeroporto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo aver ufficializzato la loro relazione con un post su Instagram, Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sono stati protagonisti di un episodio che ha riacceso le voci di corridoio. Al rientro da una vacanza in Turchia, la coppia è stata avvistata in aeroporto dove, secondo il giornalista Gabriele Parpiglia, ha mantenuto un comportamento inaspettato.

Cos’è successo in aeroporto tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera?

Nelle foto condivise da Parpiglia, i due appaiono a debita distanza l’uno dall’altra. L’imprenditore, in particolare, sembra fare di tutto per non farsi immortalare accanto a Chiara. “In aeroporto Chiara e Giovanni mantenevano una strana distanza, con Tronchetti attentissimo a non farsi fotografare e mai vicino alla fidanzata” si legge nella newsletter di Parpiglia.

Questo atteggiamento, decisamente in contrasto con la recente ufficializzazione social, alimenta le speculazioni sulle presunte resistenze della famiglia di lui. È risaputa, infatti, la preferenza per la privacy della famiglia Tronchetti Provera, e in particolare della madre di Giovanni, Cecilia Pirelli, che pare non gradisca l’eccessiva esposizione mediatica legata alla fama dell’influencer. In passato, a Chiara era già stata preclusa la possibilità di pubblicare foto dall’interno di una delle case di famiglia, a dimostrazione delle rigide regole in materia di privacy.