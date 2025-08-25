Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, annunciano la relazione

Chiara Ferragni ha scelto Instagram per confermare ufficialmente la sua relazione con Giovanni Tronchetti Provera. Dopo mesi di indiscrezioni e paparazzi, l'influencer 38enne ha pubblicato la prima fo...

Chiara Ferragni ha scelto Instagram per confermare ufficialmente la sua relazione con Giovanni Tronchetti Provera. Dopo mesi di indiscrezioni e paparazzi, l'influencer 38enne ha pubblicato la prima foto di coppia sul suo profilo: uno scatto intimo, in cui viene abbracciata da Tronchetti Provera su una barca al tramonto, durante una vacanza in Spagna.

La prima conferma, dopo i vari gossip

Il legame tra i due, già oggetto di gossip dal 2024, non era mai stato confermato pubblicamente. La coppia aveva mantenuto il massimo riserbo, nonostante i numerosi avvistamenti. Solo pochi mesi fa, una presunta rottura era sembrata possibile, dopo che lui era stato fotografato con l'ex moglie.

Tuttavia, secondo il settimanale di Alfonso Signorini, la coppia si troverebbe a Ibiza con i rispettivi figli e, stando alle voci, starebbe festeggiando il loro primo anniversario, segno che il loro legame non si è mai interrotto.

La mossa di Chiara segna un nuovo capitolo dopo la fine del suo matrimonio con Fedez, che dal canto suo ha ufficializzato la sua storia con la giovane Giulia Honegger. L'estate ha visto i figli della coppia, Leone e Vittoria, alternarsi tra le vacanze con la mamma e quelle con il papà.