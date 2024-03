Chiara Ferragni e Fedez, la rivelazione di Corona spiega tutto: cos’è successo

Fabrizio Corona, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, ha confessato di sentire una maturità crescente, anche se ammette che “la testa è sempre la stessa”. Tuttavia, grazie alla sua esperienza dietro le sbarre, ha imparato a gestire meglio il suo temperamento, godendo della sua libertà ritrovata. Nonostante affronti ancora diversi processi legali, li considera questioni minori e si vanta di aver vinto la maggior parte di essi.

Il suo rapporto con il padre Vittorio, giornalista stimato scomparso nel 2005, ha avuto alti e bassi, ma negli ultimi anni della vita del genitore si sono riavvicinati. Corona ha ricordato con affetto il periodo in cui hanno collaborato alla creazione di una rivista per la Mondadori, riempiendo così un vuoto nella loro relazione.

Parlando dell’ultima volta che ha pianto, l’ex Re dei Paparazzi ha rivelato di aver vissuto un momento estremamente difficile nel 2020, quando ha perso una battaglia personale per aiutare suo figlio a superare un momento difficile. Questo evento lo ha costretto ad accettare la sconfitta, un’esperienza nuova per un uomo abituato a ottenere sempre ciò che vuole.

Sul fronte delle relazioni amorose, Corona ha espresso sentimenti di affetto sia per l’ex moglie Nina Moric che per l’ex fidanzata Belen Rodriguez. Con entrambe le donne, ha condiviso momenti intensi e difficili, ma ora si dichiara unito a entrambe per il bene del figlio Carlos Maria.

Riguardo alla sua attuale compagna, la modella Sara Barbieri, Corona ha chiarito che, nonostante abbiano attraversato un periodo di crisi, sono ancora insieme e stanno cercando di riprendersi.

Fabrizio Corona fa una rivelazione su Chiara Ferragni e Fedez

Nell’intervista, Corona ha anche commentato la crisi tra Fedez e Chiara Ferragni, offrendo una prospettiva unica basata sulla sua lunga esperienza nel mondo dello spettacolo.

“Conosco Fedez da prima che incontrasse Chiara. Lei ha avuto un successo e una fortuna che le sono piovuti addosso. È stata brava perché è stata la prima ma, nel momento in cui ha sbagliato – credo in buonafede perché, magari, l’errore non lo ha fatto lei – devi saperti rialzare. Ha costruito una relazione con Fedez che, dopo due anni, si basava troppo sulla mediaticità e, in questi casi, se crolla uno, l’altro scappa. Secondo me, ma è il mio punto di vista, Fedez ha accettato di fare una vita che non gli piaceva, sopportando la “corte” della Ferragni, le persone che le stavano intorno, le foto, lo stare a casa.

Quando era un ragazzo era uno che si divertiva, però la fama, i soldi, il successo ottenuti anche grazie alla relazione con Chiara, gli hanno fatto accettare tutto. Ma fino a un certo punto. I tradimenti non sono il vero problema, il problema è come uscire da questo buco nero: avere un impero e perdere tutto nel giro di poco tempo. Non sappiamo come lui abbia vissuto questi ultimi anni.

E ancora, parlando dell’importanza che lui ha dato e continua a dare al denaro (“I soldi, nella mia pazzia, sono il metro con cui misuri il tuo valore. Non ti misuri sulla bellezza, sulla bravura, ma su quanti soldi vali“), ha voluto esprimersi sugli influencer.

Oggi i ragazzini sono convinti che sia facile fare soldi, ma voglio vedere fra qualche anno come saranno messi i trapper, i tiktoker. Un conto è fare soldi per cinque anni, un altro è farli per 30. La stessa Ferragni, che lavora da dieci anni, non so dove sarà fra altri dieci. Se mi sento responsabile del fatto che siano nati personaggi “famosi per essere famosi”, senza talento? Assolutamente sì, e tutt’ora ci lavoro: il prodotto degli influencer lo guardiamo tutti, anche se ha un valore pari a zero. C’è grande impreparazione in tutti i ruoli, ma il mondo va avanti lo stesso. La meritocrazia non esiste. Esistono solo i rapporti e il saper comunicare per fare numeri”.

Infine, ha parlato del suo progetto di un sito di “hard gossip”, sottolineando la necessità di bilanciare l’informazione con il rispetto per la privacy e la legalità. Quanto al documentario sulla sua vita, Corona è rimasto misterioso, rifiutandosi di rivelare dettagli sulla produzione in corso.