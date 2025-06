Chiara Cainelli rompe il silenzio sulla rottura con Zeudi: “Le ho scritto ma…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Da settimane non si fa che parlare dell’amicizia finita tra Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma. Le due erano diventate molto amiche al Grande Fratello, il loro rapporto però ha preso una brutta piega dopo il reality.

Nelle scorse ore la Cainelli per la prima volta ha parlato del suo rapporto con l’ex Miss Italia sui social dicendo che non si è dimostrata un’amica dopo il reality di Alfonso Signorini. Ha fatto sapere che si sono viste solo una volta dopodiché Zeudi è sparita. A detta sua si sono sentite e le ha chiesto più volte di vedersi, lei però non ha mai accettato.

Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli non si parlano più: perché la loro amicizia è giunta al capolinea

La fidanzata di Alfonso D’Apice parlando di Zeudi Di Palma ha fatto sapere che non le ha più risposto. Tra le varie cose ha detto: “Le ho scritto vari messaggi per chiarire e vederci, ma non ho mai ricevuto risposta. Ci sono rimasta male“.

Chiara Cainelli ai suoi seguaci ha raccontato che l’ex amica non è andata al suo compleanno perché doveva lavorare, ma lei non c’è rimasta male in quella occasione, era felice per lei. Poi però ha provato a mettersi più volte in contatto con lei senza però avere alcun riscontro da parte sua. Ha poi rivelato che Zeudi Di Palma senza alcuna ragione ha anche smesso di seguire D’Apice su Instagram. Ci sarà un chiarimento tra loro o la loro amicizia è giunta definitivamente al capolinea? Non ci resta che attendere per scoprirlo.