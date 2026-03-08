Chi sono i 3 nuovi giudici del serale di Amici 25? Maria De Filippi cambia tutto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il serale di Amici 25 si avvicina e, come ogni anno, cresce la curiosità attorno alle scelte di Maria De Filippi. Il talent show di Canale 5 è entrato nella fase decisiva della stagione e il pubblico aspetta di conoscere non solo gli allievi che accederanno alla fase finale, ma soprattutto i nomi dei giudici che valuteranno le esibizioni tra canto e ballo.

Le indiscrezioni, infatti, continuano a rincorrersi mentre Mediaset prepara la programmazione del sabato sera, dove la sfida con la Rai si preannuncia intensa. Da un lato c’è il ritorno del serale del talent più seguito della tv italiana, dall’altro la nuova proposta di Milly Carlucci su Rai 1. E in questo contesto, i rumors sui giudici e sulla data di partenza della fase finale di Amici diventano sempre più insistenti.

Chi sono i giudici di Amici 25: i nomi più quotati secondo i rumor

Ad oggi Maria De Filippi non ha ancora ufficializzato i giudici del serale di Amici 25, ma negli ultimi giorni alcune indiscrezioni stanno prendendo sempre più forza. Gli addetti ai lavori parlano di una giuria completamente rinnovata rispetto alle ultime stagioni.

Dal 2023 il tavolo dei giudici ha visto la presenza stabile di Cristiano Malgioglio, diventato uno dei volti più riconoscibili della fase serale del talent. Secondo diversi siti di gossip, però, quest’anno la produzione potrebbe scegliere una direzione diversa.

Tra i nomi più citati negli ultimi mesi sono comparsi Gigi D’Alessio, Alessandro Cattelan, Giuseppe Giofrè e Angelo Madonia. Tuttavia, nelle ultime settimane l’attenzione si è concentrata su 3 profili in particolare.

Secondo l’esperta di gossip Deianira Marzano, molto informata sui casting televisivi legati ai programmi di Maria De Filippi, la giuria del serale potrebbe essere composta da:

Emma Marrone

Irama

Rossella Brescia

Si tratterebbe di una scelta con una logica precisa. Emma Marrone e Irama conoscono bene il meccanismo del programma perché sono stati concorrenti di Amici e hanno costruito una carriera di successo proprio grazie al talent.

Rossella Brescia rappresenterebbe invece la figura tecnica della giuria. La conduttrice radiofonica e ballerina ha una lunga esperienza nel mondo dello spettacolo e possiede competenze utili sia per giudicare il canto sia per valutare le performance coreografiche.

Nelle settimane precedenti si era parlato anche della possibile presenza di Alessandro Cattelan. Il conduttore, protagonista di diversi progetti televisivi recenti, ha dimostrato ironia e capacità di gestire lo spettacolo in diretta. Al momento, però, il suo nome sembra meno probabile rispetto ad altri.

Le conferme ufficiali potrebbero arrivare nelle prossime settimane oppure direttamente alla vigilia del serale.

Quando inizia il serale di Amici 25: la data di partenza

Oltre ai giudici, resta incerta anche la data di inizio del serale di Amici 25. Mediaset non ha ancora annunciato il giorno ufficiale della prima puntata.

Secondo alcune indiscrezioni, il talent potrebbe debuttare sabato 21 marzo 2026. Questa ipotesi circola da settimane, ma negli ultimi giorni è emersa anche un’altra possibilità legata alla strategia televisiva del sabato sera.

Maria De Filippi potrebbe preferire far slittare l’inizio del serale al 28 marzo, allungando la durata di C’è posta per te. Una scelta che permetterebbe di evitare lo scontro diretto con il nuovo programma di Milly Carlucci.

La conduttrice Rai, infatti, starebbe preparando una nuova versione di Canzonissima, destinata a occupare proprio la prima serata del sabato su Rai 1. I rumors sul cast parlano di cantanti molto popolari come Noemi, Massimo Ranieri e Riccardo Cocciante.

In passato sono spesso stati i programmi Rai a temere il confronto con Maria De Filippi, che domina il sabato sera con numeri di ascolto molto alti. Questa volta, però, Mediaset potrebbe comunque valutare con attenzione la collocazione del talent.

Il possibile cambio di programmazione Rai rende quindi ancora più incerto il calendario televisivo delle prossime settimane.

Cosa succede nell’ultimo speciale dell’8 marzo

Prima del debutto del serale c’è ancora un appuntamento molto atteso dal pubblico. Domenica 8 marzo c’è l’ultima puntata del pomeridiano di Amici 25.

Durante la puntata verranno assegnate le maglie che permetteranno agli allievi di accedere alla fase finale del programma. Le anticipazioni parlano di una situazione abbastanza favorevole per la maggior parte degli studenti della scuola.

Secondo le informazioni trapelate, quasi tutti gli allievi riusciranno a ottenere la maglia del serale. L’unica esclusione dovrebbe riguardare Giulia, ritenuta ancora acerba da Emanuel Lo e Alessandra Celentano.

La puntata sarà segnata anche da nuove tensioni tra i professori. Anna Pettinelli tornerà a confrontarsi con Rudy Zerbi dopo l’esibizione del cantante Opi, alimentando uno dei confronti più discussi della stagione.

Sul fronte degli ospiti arriveranno diversi volti noti. In studio ci saranno Emma Marrone, Rkomi, oltre a Fabio De Luigi e Virginia Raffaele che presenteranno il film Un bel giorno.