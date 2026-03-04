Amici 25, anticipazioni puntata 8 marzo 2026: chi sono gli ultimi ammessi al serale?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il percorso verso il Serale entra nel vivo e Amici 25 si prepara a una delle puntate più attese di questa fase del talent. La registrazione dello speciale in onda domenica 8 marzo 2026 su Canale 5 è stata anticipata di un giorno rispetto alla consuetudine e ha già regalato diversi colpi di scena. In studio, infatti, si è deciso il futuro di molti allievi ancora in corsa per conquistare la maglia oro, passaggio decisivo per accedere alla fase finale del programma condotto da Maria De Filippi.

Durante la puntata si sono susseguite sfide, votazioni dei professori e momenti di tensione tra i docenti, mentre il pubblico ha assistito a nuove assegnazioni per le gare settimanali di canto e ballo. Nel frattempo non sono mancati ospiti musicali e promozioni cinematografiche, elementi che caratterizzano spesso il pomeridiano della domenica.

Le anticipazioni della registrazione raccontano quindi una puntata ricca di decisioni importanti. Tra nuovi passaggi al Serale, una sola eliminazione e una classifica aggiornata delle performance settimanali, ecco cosa è successo nello studio del talent di Canale 5.

Amici 25, anticipazioni 8 marzo 2026: ospiti e giudici della ventuduesima puntata

La puntata di Amici dell’8 marzo 2026 propone un parterre di ospiti molto atteso dal pubblico del programma. In studio arrivano Emma Marrone e Rkomi, pronti a presentare il nuovo singolo Vacci piano, brano che uscirà ufficialmente il 13 marzo. I due artisti portano sul palco del talent una performance promozionale e commentano anche alcune esibizioni dei ragazzi.

Spazio anche al cinema. Durante la registrazione sono entrati in studio Fabio De Luigi e Virginia Raffaele, protagonisti del film Un bel giorno. I due attori hanno presentato la pellicola dialogando con Maria De Filippi e con il pubblico presente.

Nel corso della puntata si sono poi svolte le tradizionali gare di canto e ballo, valutate come di consueto da giudici esterni chiamati a stilare la classifica settimanale. Le performance hanno inciso sul percorso degli allievi perché i risultati rappresentano un indicatore importante per i professori che devono decidere l’accesso al Serale.

La registrazione ha inoltre acceso il confronto tra gli insegnanti, soprattutto durante la fase delle votazioni per la maglia oro. Alcuni docenti hanno mostrato posizioni molto diverse sulla preparazione dei ragazzi ancora in gara.

Chi sono gli ultimi ammessi al Serale di Amici 25

La notizia più rilevante delle ventiduesima puntata del talent show riguarda proprio l’assegnazione delle maglie per il Serale di Amici 25. Dopo le promozioni delle scorse settimane, il gruppo dei concorrenti qualificati cresce ancora.

Prima della registrazione dell’8 marzo avevano già ottenuto la maglia oro Emiliano, Alex, Michele, Angie, Gard e Nicola. La nuova puntata porta altre decisioni importanti.

Durante le votazioni dei professori si è verificata una situazione inaspettata. La produzione ha fatto recapitare in studio una busta rossa che ha modificato le regole previste inizialmente. Il limite massimo di dodici allievi ammessi al Serale è stato annullato. Inoltre per ottenere la maglia oro sono diventati sufficienti due sì dei professori della stessa categoria.

La decisione ha cambiato rapidamente gli equilibri della gara. Quasi tutti gli allievi ancora in corsa sono riusciti a ottenere il pass per la fase finale del programma.

L’unica eliminazione riguarda Giulia. La ballerina non ha convinto pienamente i suoi insegnanti. Emanuel Lo e Alessandra Celentano hanno spiegato che la ragazza ha ancora bisogno di tempo per maturare artisticamente e affrontare una competizione più complessa come il Serale.

Tutti gli altri allievi, invece, hanno conquistato l’accesso alla fase successiva del talent.

Nel corso della puntata non sono mancati momenti di tensione tra i docenti. Alcune votazioni hanno evidenziato strategie diverse, in particolare da parte di Anna Pettinelli, che con i suoi no iniziali ha rallentato l’assegnazione delle maglie prima dell’intervento della produzione.

Classifica canto e ballo 8 marzo 2026: chi è primo questa settimana

