Chi l’ha visto stasera Rai 3: Sciarelli sui casi Romina e scomparsi

Stasera, mercoledì 3 dicembre 2025, torna su Rai 3 alle 21:20 l’appuntamento con “Chi l’ha visto?”, il celebre programma condotto da Federica Sciarelli dedicato alla ricerca di persone scomparse e ai misteri irrisolti. La puntata di questa sera si concentrerà sul drammatico caso di Romina Del Gaudio, con l’obiettivo di fare chiarezza su una vicenda che continua a sollevare interrogativi.

Il caso Romina Del Gaudio

“Quando lei è morta siamo morti tutti, indagare ancora su Romina Del Gaudio” è il messaggio lanciato dalla trasmissione, sottolineando l’importanza di non abbandonare le indagini. Il programma, che da anni rappresenta un punto di riferimento per famiglie e telespettatori in cerca di risposte, continuerà fino a mezzanotte con appelli per persone scomparse, aggiornamenti su ritrovamenti recenti e nuovi sviluppi su casi ancora aperti.

Un programma che non si ferma mai

Federica Sciarelli, con la sua professionalità e sensibilità, accompagnerà il pubblico attraverso storie toccanti e testimonianze dirette. La trasmissione è disponibile anche in streaming su RaiPlay, permettendo agli spettatori di seguire la puntata in diretta o in differita. L’impegno di “Chi l’ha visto?” nella ricerca della verità continua a essere fondamentale per dare voce a chi non può più parlare e supportare le famiglie nel loro dolore, proprio come accade in altri reality televisivi che raccontano storie vere.