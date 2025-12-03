Spettacolo Italia

Chi l’ha visto stasera Rai 3: Sciarelli sui casi Romina e scomparsi

Chi l'ha visto torna stasera su Rai 3 alle 21:20 con Federica Sciarelli per nuovi casi di persone scomparse e il mistero di Romina Del Gaudio.

Fabrizio Della Corte3 Dicembre 2025
Stasera, mercoledì 3 dicembre 2025, torna su Rai 3 alle 21:20 l’appuntamento con “Chi l’ha visto?”, il celebre programma condotto da Federica Sciarelli dedicato alla ricerca di persone scomparse e ai misteri irrisolti. La puntata di questa sera si concentrerà sul drammatico caso di Romina Del Gaudio, con l’obiettivo di fare chiarezza su una vicenda che continua a sollevare interrogativi.

Il caso Romina Del Gaudio

“Quando lei è morta siamo morti tutti, indagare ancora su Romina Del Gaudio” è il messaggio lanciato dalla trasmissione, sottolineando l’importanza di non abbandonare le indagini. Il programma, che da anni rappresenta un punto di riferimento per famiglie e telespettatori in cerca di risposte, continuerà fino a mezzanotte con appelli per persone scomparse, aggiornamenti su ritrovamenti recenti e nuovi sviluppi su casi ancora aperti.

Un programma che non si ferma mai

Federica Sciarelli, con la sua professionalità e sensibilità, accompagnerà il pubblico attraverso storie toccanti e testimonianze dirette. La trasmissione è disponibile anche in streaming su RaiPlay, permettendo agli spettatori di seguire la puntata in diretta o in differita. L’impegno di “Chi l’ha visto?” nella ricerca della verità continua a essere fondamentale per dare voce a chi non può più parlare e supportare le famiglie nel loro dolore, proprio come accade in altri reality televisivi che raccontano storie vere.

