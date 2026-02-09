Chi era Patrizia De Blanck: età, malattia, mariti e il rapporto speciale con la figlia Giada

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La scomparsa di Patrizia De Blanck, avvenuta a 85 anni, ha scosso il mondo della televisione e della mondanità romana. Figura eccentrica, diretta e spesso imprevedibile, la contessa è stata per decenni un volto riconoscibile del piccolo schermo, capace di attraversare epoche diverse senza perdere la sua identità.

La notizia della morte è stata annunciata dalla figlia Giada, che sui social ha condiviso parole cariche di dolore e gratitudine. Chi era davvero Patrizia De Blanck? Quali sono state le cause della morte? E come si è sviluppata la sua vita privata, tra matrimoni, successi televisivi e un rapporto intensissimo con la figlia? Scopriamolo insieme.

Chi era Patrizia De Blanck: origini nobili, carriera e un carattere che ha segnato la TV

Patrizia De Blanck nasce a Roma il 9 novembre 1940, figlia dell’ambasciatore cubano Guillermo De Blanck y Menocal e discendente di una storica famiglia veneziana. La sua infanzia è segnata dall’esilio dopo la rivoluzione cubana, che costringe la famiglia a lasciare l’isola e a rinunciare al proprio patrimonio.

Il debutto televisivo arriva giovanissima, a soli 18 anni, come valletta nel programma Il Musichiere di Mario Riva.

Dopo un lungo periodo lontano dal piccolo schermo, resta comunque un punto fermo della mondanità romana, fino al ritorno in TV nei primi anni Duemila grazie a Piero Chiambretti, che la rilancia come opinionista nel suo show.

Da quel momento diventa un volto fisso della televisione italiana. Partecipa a programmi come Il Ristorante, L’Isola dei Famosi e Grande Fratello VIP, dove conquista il pubblico con il suo modo di fare diretto, ironico e spesso imprevedibile.

Nel 2008 pubblica l’autobiografia A letto col diavolo e nel 2011 appare nel film Vacanze di Natale a Cortina. Negli anni successivi è spesso ospite e opinionista nei programmi di Barbara D’Urso.

Le cause della morte e la malattia vissuta nel silenzio

La morte di Patrizia De Blanck è stata annunciata dalla figlia Giada, che ha spiegato come la madre avesse affrontato una malattia grave e devastante, vissuta lontano dai riflettori.

La famiglia ha scelto la riservatezza, proteggendo la contessa durante un periodo estremamente delicato.

Giada ha raccontato di aver lottato accanto alla madre fino all’ultimo, sperando di superare anche questa battaglia come era accaduto in passato. Le sue parole hanno restituito l’immagine di un rapporto profondo, fatto di amore, dedizione e una forte dipendenza affettiva.

La figlia ha parlato di un dolore difficile da esprimere, spiegando come la perdita abbia segnato un punto di non ritorno nella sua vita.

Il pubblico, che negli anni aveva imparato ad apprezzare la contessa per la sua autenticità, ha accolto la notizia con grande commozione.

Vita privata: i due matrimoni e il legame indissolubile con la figlia Giada

La vita sentimentale di Patrizia De Blanck è stata intensa e spesso al centro della curiosità mediatica.

Il primo matrimonio risale al 1960, quando sposa il baronetto inglese Anthony Leigh Milne. L’unione dura pochi mesi e si conclude rapidamente.

Nel 1971 arriva il secondo matrimonio, quello con Giuseppe Drommi, console di Panama. Da questa relazione nasce nel 1981 la figlia Giada, che diventerà il fulcro della vita della contessa.

Il loro rapporto è sempre stato molto stretto, fatto di complicità, scontri e un affetto profondo che Giada ha raccontato più volte anche in televisione.

Negli ultimi anni, la contessa aveva scelto una vita più riservata, lontana dagli eccessi della mondanità.

Si dedicava alla famiglia e ai suoi affetti, mantenendo però intatto quel carattere forte e diretto che l’aveva resa un’icona televisiva.

La morte di Patrizia De Blanck chiude un capitolo importante della televisione italiana, lasciando il ricordo di una donna che non ha mai rinunciato a essere se stessa.