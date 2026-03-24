Chi è Paola Penzo, seconda moglie di Gino Paoli: età, carriera, vita privata

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Capire chi è Paola Penzo significa raccontare una figura rimasta a lungo lontana dai riflettori ma profondamente legata alla vita di Gino Paoli, scomparso nella notte tra il 23 e il 24 marzo 2026 all’età di 91 anni.

Addio a Gino Paoli,

il grande cantautore aveva 91 anni. pic.twitter.com/Mpo7eeqjVq — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) March 24, 2026

Paola ha rappresentato un punto di riferimento stabile sia nella sfera privata sia in quella artistica di uno dei più grandi cantautori italiani del Novecento. Moglie, madre e autrice musicale, ha condiviso con Paoli oltre cinquant’anni di vita, contribuendo anche ad alcune sue canzoni.

Nei paragrafi che seguono approfondiamo età, biografia, carriera e vita privata, con informazioni aggiornate e verificate.

Chi è Paola Penzo, moglie di Gino Paoli: età e biografia

Paola Penzo è la seconda moglie di Gino Paoli e ha circa 70 anni. È originaria di Modena, anche se non sono disponibili informazioni ufficiali sulla sua data di nascita. La sua identità pubblica si è sempre mantenuta su un piano discreto, lontano dall’esposizione mediatica che ha invece caratterizzato la carriera del marito.

Il rapporto con Paoli nasce negli anni Settanta e si consolida nel tempo, fino al matrimonio celebrato nel 1991. Una relazione lunga e solida, che si è sviluppata lontano dal clamore, in una dimensione privata che entrambi hanno scelto di preservare.

Paola Penzo: carriera e contributo musicale

Paola Penzo è conosciuta come autrice musicale e ha firmato alcuni brani di Gino Paoli. Il suo contributo alla carriera del cantautore si inserisce in una fase matura della sua produzione artistica, quando Paoli aveva già costruito una forte identità stilistica.

Non sono disponibili dettagli specifici sul suo percorso di studi o su eventuali altre esperienze professionali. La sua attività si è sviluppata principalmente nell’ambito della scrittura musicale, mantenendo sempre un profilo riservato. Tuttavia, la collaborazione con Paoli evidenzia una sensibilità artistica condivisa e una capacità di entrare nel processo creativo del cantautore.

La dimensione professionale si intreccia con quella personale, dando vita a una collaborazione fondata su una conoscenza profonda e su un’intesa costruita nel tempo.

Vita privata di Paola Penzo: matrimonio, figli e famiglia

La vita privata di Paola Penzo è strettamente legata a quella di Gino Paoli. I due si sono sposati nel 1991 e hanno costruito una famiglia numerosa, vivendo a Genova, città simbolo della carriera del cantautore.

Dalla loro unione sono nati tre figli: Nicolò, nato nel 1980, Tommaso, nato nel 1992, e Francesco, nato nel 2000. La famiglia si inserisce in un contesto più ampio, poiché Paoli aveva già avuto altri due figli da precedenti relazioni: Amanda, nata dalla storia con Stefania Sandrelli, e Giovanni, nato dal matrimonio con Anna Fabbri.

Nel corso degli anni si è creato un equilibrio familiare sereno. Amanda, in particolare, ha più volte dichiarato di considerare Paola Penzo come una seconda madre, segno di un rapporto costruito sulla fiducia e sulla continuità affettiva.

La coppia ha condiviso anche la dimensione della nonnità. Gino Paoli ha avuto quattro nipoti: Olivia, figlia di Giovanni, Rocco e Francisco, figli di Amanda, e Leone, figlio di Nicolò.

Il rapporto con Gino Paoli e la lunga storia d’amore

La relazione tra Paola Penzo e Gino Paoli rappresenta una delle storie più durature nella vita del cantautore. Dopo relazioni molto note, come quelle con Ornella Vanoni e Stefania Sandrelli, Paoli ha trovato in Penzo una stabilità che lo ha accompagnato per decenni.

Il loro legame si basa su una forte intesa personale. In diverse interviste, il cantautore aveva raccontato di sentirsi compreso dalla seconda moglie senza bisogno di dichiarazioni esplicite, sottolineando la profondità di un rapporto costruito nel tempo. In un’intervista al Corriere della Sera, aveva definito Paola Penzo “il suo grande amore”, evidenziando quanto fosse importante nella sua vita.