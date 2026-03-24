Chi sono i figli di Gino Paoli, il cantautore scomparso a 91 anni: età, biografie e cosa fanno oggi

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La scomparsa di Gino Paoli, avvenuta all’età di 91 anni, ha riportato l’attenzione non solo sulla sua immensa eredità musicale, ma anche sulla sua vita privata, sempre intensa e ricca di sfumature. Dietro le canzoni che hanno segnato la storia della musica italiana c’è un uomo che ha amato molto, che ha vissuto relazioni complesse e che ha costruito una famiglia numerosa, composta da cinque figli nati in momenti diversi della sua vita.

Ognuno di loro rappresenta un tassello importante del suo percorso umano, tra passioni artistiche, scelte personali e rapporti familiari che hanno attraversato decenni.

Ma chi sono i figli di Gino Paoli? Quali sono le loro età? E che cosa fanno oggi? Scopriamolo insieme.

Giovanni e Amanda: i figli nati negli anni Sessanta tra musica, cinema e storie familiari che hanno fatto epoca

Il primo figlio di Gino Paoli è Giovanni, nato nel 1964 dal matrimonio con Anna Fabbri. Cresciuto in un ambiente dove la musica era parte integrante della quotidianità, Giovanni ha seguito un percorso che univa due mondi: il giornalismo e la musica.

Per anni ha collaborato con il padre, partecipando anche ai concerti come musicista della band che lo accompagnava dal vivo.

La sua vita, però, si è interrotta prematuramente il 7 marzo 2025, quando è morto a 60 anni per un infarto. Una perdita che ha segnato profondamente la famiglia e che ha riportato alla luce il legame forte, anche se spesso discreto, tra padre e figlio.

Nello stesso anno di Giovanni nasce Amanda Sandrelli, figlia di Gino Paoli e dell’attrice Stefania Sandrelli.

La loro relazione, all’epoca, fece molto discutere perché Paoli era ancora sposato con Anna Fabbri. Amanda è cresciuta tra set cinematografici e palcoscenici, diventando una delle attrici italiane più apprezzate della sua generazione.

Ha spesso raccontato la sua infanzia con sincerità, parlando di una famiglia “non borghese”, ma autentica, fatta di affetti intensi e dinamiche non sempre semplici.

La sua carriera nel cinema e nel teatro l’ha resa un volto noto e rispettato, capace di costruire un percorso personale indipendente dal cognome che porta.

Nicolò, Tommaso e Francesco: i figli nati dal matrimonio con Paola Penzo

Dopo gli anni più turbolenti della sua vita sentimentale, Gino Paoli trova stabilità accanto a Paola Penzo, che sposa nel 1991. Con lei costruisce una famiglia solida e duratura, dalla quale nascono tre figli: Nicolò, Tommaso e Francesco.

Nicolò, nato nel 1980, è il più riservato dei fratelli. Ha scelto una vita lontana dai riflettori, mantenendo un profilo discreto e dedicandosi a progetti personali che non hanno mai cercato la ribalta mediatica.

Nonostante la sua riservatezza, è noto il forte legame con il padre e con la madre, che ha sempre rappresentato un punto di riferimento nella vita familiare.

Tommaso, nato nel 1992, è cresciuto in un periodo in cui la carriera di Paoli era già consolidata. Anche lui ha preferito una vita lontana dalla scena pubblica, pur mantenendo un rapporto affettuoso con il padre.

La sua figura è spesso associata alla dimensione più privata del cantautore, quella che Paoli ha sempre difeso con discrezione.

Francesco, nato nel 2000, è il più giovane dei figli. È cresciuto in un contesto familiare più stabile rispetto ai fratelli maggiori e ha potuto vivere un rapporto più quotidiano con il padre. Anche lui ha scelto di non esporsi pubblicamente, mantenendo una vita lontana dai media.

Un elemento importante nella storia familiare di Paoli è proprio il ruolo di Paola Penzo, non solo compagna di vita ma anche collaboratrice artistica.

Ha scritto testi per alcune delle canzoni più amate del cantautore, contribuendo in modo significativo alla sua produzione.

La loro unione, che dura da oltre trent’anni, è spesso descritta come un porto sicuro, un equilibrio che ha permesso a Paoli di vivere una fase più serena della sua vita.

Le donne che hanno segnato la vita di Gino Paoli: Anna Fabbri, Stefania Sandrelli e Paola Penzo

La storia familiare di Gino Paoli non può essere raccontata senza ricordare le donne che hanno condiviso con lui momenti fondamentali della sua vita.

Anna Fabbri, sua prima moglie, è la madre di Giovanni. La loro relazione nasce negli anni Sessanta, quando Paoli era già un artista affermato. La separazione non ha mai cancellato il legame che li univa attraverso il figlio.

Stefania Sandrelli, attrice amatissima, è la madre di Amanda. La loro relazione fu intensa e complessa, segnata da passione e difficoltà, ma ha dato vita a una delle attrici più talentuose del panorama italiano.

Paola Penzo, infine, rappresenta la stabilità. Compagna, moglie e collaboratrice artistica, è stata al fianco di Paoli nei momenti più importanti degli ultimi decenni.