Chi è Nina Verdelli, compagna di Alessio Boni: età, carriera, vita privata e i tre figli

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La storia d’amore tra Alessio Boni e Nina Verdelli è una delle più affascinanti del panorama televisivo italiano. Lui, attore amatissimo e protagonista di fiction di enorme successo; lei, giornalista e scrittrice dal talento raffinato, figlia d’arte e voce autorevole del panorama editoriale contemporaneo. La loro relazione, nata lontano dai riflettori, è diventata negli anni un legame solido, arricchito dall’arrivo di tre figli e da un equilibrio che entrambi difendono con discrezione.

Ma chi è davvero Nina Verdelli? Qual è il suo percorso professionale? E come si è costruita la sua storia con Alessio Boni, oggi padre di tre bambini? Scopriamolo insieme.

Chi è Nina Verdelli: età, studi e una carriera costruita tra Milano e New York

Per raccontare Nina Verdelli bisogna partire dal suo background familiare. Nata nel 1985, è figlia di due figure di spicco del giornalismo italiano: Carlo Verdelli, direttore di quotidiani e magazine storici come La Repubblica, La Gazzetta dello Sport, Oggi e Vanity Fair, e Cipriana Dall’Orto, per anni alla guida di Donna Moderna.

Cresce quindi in un ambiente dove la scrittura è parte del quotidiano, ma sceglie comunque di costruire il suo percorso con autonomia e determinazione.

Si laurea in Filosofia all’Università degli Studi di Milano, una scelta che racconta molto della sua sensibilità e del suo approccio al mondo.

Dopo gli studi si trasferisce per un periodo a New York, dove amplia la sua formazione e si confronta con un panorama culturale internazionale. Rientrata in Italia, inizia a collaborare con alcune delle principali testate del Paese.

Scrive per Vanity Fair, diventa una delle prime firme della versione italiana di Glamour, e si fa notare per uno stile diretto, elegante, capace di raccontare storie con profondità e leggerezza allo stesso tempo.

Accanto al giornalismo, Nina coltiva anche la scrittura narrativa. Per Baldini+Castoldi pubblica il libro “Breve Storia Triste del Mondo”, un’opera che lei stessa ha presentato con ironia e sincerità, citando un proverbio zen che invita a fare tre cose nella vita: scrivere un libro, piantare un albero e mettere al mondo un figlio.

Lei, scherzando, ha detto di essere partita dal libro, lasciando intendere che gli altri due passi sarebbero arrivati presto.

La storia d’amore con Alessio Boni: un legame solido e lontano dai riflettori

La relazione tra Alessio Boni e Nina Verdelli nasce intorno al 2015, anche se diventa pubblica solo nel 2018.

I due si incontrano in un periodo di grande fermento professionale per entrambi, ma trovano subito una sintonia profonda, fatta di rispetto, complicità e un modo simile di guardare alla vita.

Nonostante la differenza d’età – quasi vent’anni – il loro rapporto cresce con naturalezza. Boni ha raccontato più volte che, tra i due, la più “saggia” è proprio Nina, capace di portare equilibrio e pazienza nella loro quotidianità.

La coppia non ha mai sentito il bisogno di formalizzare la relazione con un matrimonio, preferendo vivere il loro amore con libertà e autenticità.

Nel 2020 arriva il primo figlio, Lorenzo, che segna l’inizio della loro avventura familiare. Nel 2021 nasce Riccardo, e nel febbraio 2025 arriva il terzo maschietto, Francesco, accolto con gioia e ironia da entrambi.

Nina, sui social, ha scherzato sul fatto che in casa Boni “non si riesca proprio a fare una femmina”, mentre Alessio ha raccontato di essersi innamorato del piccolo “come un fulmine”.

La loro famiglia cresce così, tra lavoro, viaggi, impegni e una quotidianità che entrambi proteggono con cura, condividendo solo pochi scatti sui social e mantenendo un profilo discreto.

Carriera, progetti e vita privata: chi è davvero Nina Verdelli oggi

Oggi Nina Verdelli è una delle giornaliste più apprezzate della sua generazione. Continua a scrivere per testate di prestigio, alternando interviste, approfondimenti e racconti personali.

Il suo stile è riconoscibile: elegante, diretto, capace di unire riflessione e immediatezza. Accanto al lavoro giornalistico, Nina porta avanti progetti editoriali e collaborazioni culturali, mantenendo sempre un equilibrio tra vita professionale e famiglia.

Il suo profilo Instagram, pur essendo pubblico, è gestito con grande discrezione: pochi scatti privati, molti contenuti legati al lavoro, alla scrittura e ai temi che le stanno a cuore.

La relazione con Alessio Boni è uno dei pilastri della sua vita. Insieme hanno costruito una famiglia numerosa e affiatata, senza mai cedere alla tentazione dell’esposizione mediatica.

Il loro legame è fatto di rispetto reciproco, sostegno e una complicità che traspare anche nelle rare interviste in cui parlano l’uno dell’altra.