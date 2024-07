Chi è Maika Randazzo, la tentatrice di Temptation Island: lavora in un negozio di pescheria

Tra le protagoniste della prima puntata di Temptation Island c’è Maika Randazzo che si è avvicinata molto a Lino Giuliano. L’avvicinamento ha spinto Alessia a richiedere un falò di confronto anticipato. Ma chi è Maika Randazzo che starebbe mettendo a dura la prova la coppia formata da Lino e Alessia? La tentatrice di Temptation Island, ha 30 anni e lavora tutto il giorno nell’attività di famiglia. Nel suo profilo Instagram sono presenti dei tag di una pescheria gestita dai suoi genitori. Nonostante questo, Maika ha confidato che la sua passione è andare in palestra e stare con gli amici. Uno dei suoi segni particolare è la determinazione ma anche la costanza e sincerità. Alla donna piace dire le cose come stanno ed essere sé stessa.

Maika Randazzo è la nuova tentatrice di questa edizione di Temptation Island

Maika Randazzo è una delle tentatrici di questa nuova edizione di Temptation Island. La giovane ha confidato che tra dieci anni si vede realizzata e con una bella famiglia sebbene le informazioni sulla sua vita privata risultano molto scarne visto che i suoi profili social risultato privati. Nel corso della prima puntata del reality show, la donna ha detto di aver avuto una relazione che l’ha fatta stare male: “Mi sono lasciata da un anno e mezzo, è finita per colpa dell’orgoglio volevo sposarmi e fare una famiglia con lui.” Sul suo carattere, invece, ha detto che è una persona molto rispettosa, tanto da non obbligare nessuno a stare con lei mentre è gelosa ma non è possessiva. Informazioni ricavate durante alcune chiacchierate con Lino Giuliano, il fidanzato di Alessia Pascarella.