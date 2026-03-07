Chi è Giovanni Di Gianfrancesco, ex marito di Manuela Arcuri e perché si sono lasciati

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La fine del matrimonio di Manuela Arcuri ha sorpreso molti, soprattutto perché la sua storia con Giovanni Di Gianfrancesco era sempre apparsa stabile e lontana dal clamore mediatico.

Dopo quindici anni insieme e tre di matrimonio, l’attrice ha confermato la separazione, lasciando emergere un periodo personale complesso. Chi è l’uomo che ha condiviso con lei una parte così importante della vita? Come è nato il loro rapporto? E quali sono i motivi che hanno portato alla rottura? Scopriamolo insieme.

Chi è Giovanni Di Gianfrancesco: l’uomo riservato che ha conquistato Manuela Arcuri

L’ex marito di Manuela Arcuri, Giovanni Di Gianfrancesco, è un imprenditore romano nato nel 1978 e attivo nel settore edile. È sempre stato molto riservato, lontano dai social e dal mondo dello spettacolo. Proprio questa discrezione ha colpito l’attrice quando si sono conosciuti nel 2011, dando inizio a una relazione vissuta con grande equilibrio.

Nel 2013 la coppia ha celebrato un matrimonio intimo a Las Vegas, una scelta romantica che non venne però registrata in Italia. L’anno successivo è nato il loro figlio, Mattia, un evento che Manuela ha sempre raccontato come uno dei momenti più desiderati della sua vita.

Le nozze italiane sono arrivate solo nel luglio 2022, con una cerimonia nella chiesa di Santo Stefano a Bracciano e un ricevimento al Castello Odescalchi, luogo simbolo di molti matrimoni celebri. Era il coronamento di una storia lunga e costruita lontano dai riflettori.

Perché è finito il matrimonio di Manuela Arcuri: la crisi, il silenzio e la separazione

Il matrimonio è durato tre anni. Nell’autunno 2025, Manuela Arcuri ha condiviso alcuni messaggi sui social in cui parlava di un periodo difficile, fatto di mancanza di rispetto e delusione. Senza entrare nei dettagli, l’attrice ha lasciato intuire un dolore profondo, alimentando le ipotesi su una crisi già in corso da tempo.

Poco dopo è arrivata la conferma della separazione. Di Gianfrancesco aveva lasciato la casa familiare a settembre e la procedura di divorzio era già stata avviata.

Nei mesi successivi alcune immagini di un viaggio a Dubai avevano fatto pensare a un possibile riavvicinamento, ma la realtà era diversa. Il viaggio era stato organizzato per il bene del figlio, che desiderava trascorrere del tempo con entrambi i genitori. La coppia aveva alloggiato in camere separate e non c’erano segnali di un ritorno insieme.

La separazione, infatti, procede senza cambiamenti. Entrambi hanno scelto di mantenere un rapporto civile, evitando polemiche pubbliche e proteggendo la serenità del figlio.

Una storia lunga quindici anni e un addio gestito con discrezione

La relazione tra Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco è durata quindici anni, un periodo in cui la coppia ha sempre preferito la riservatezza. Anche nel momento della rottura, l’attrice ha mantenuto un tono pacato, chiedendo rispetto e ringraziando chi le aveva mostrato affetto.

Non ha mai confermato le ipotesi di tradimento, scegliendo di non alimentare il gossip e di concentrarsi sulla famiglia. Di Gianfrancesco, da parte sua, continua a lavorare nel settore edile e nella produzione cinematografica, mantenendo la stessa discrezione che lo ha sempre contraddistinto.

La loro storia dimostra come anche un legame lungo e importante possa chiudersi senza clamore, lasciando spazio a un rapporto maturo e orientato al benessere del figlio.