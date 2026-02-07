Chi è Giorgia Würth: età, vita privata, figli e la scelta di crescere i gemelli da sola

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Giorgia Würth è uno dei volti più versatili della televisione e del cinema italiano. Attrice, conduttrice e scrittrice, ha costruito una carriera ricca di esperienze diverse, passando con naturalezza dai set alle fiction più amate dal pubblico.

Negli ultimi anni, però, l’attenzione si è concentrata anche sulla sua vita privata, segnata dalla scelta di diventare mamma single di due gemelli. Chi è davvero Giorgia? Qual è stato il suo percorso artistico? E come vive oggi la maternità e la sua dimensione sentimentale? Scopriamolo insieme.

Chi è Giorgia Würth: età, origini e un percorso costruito tra TV e cinema

Giorgia Würth nasce a Genova il 5 giugno 1979 da madre italiana e padre svizzero. Trascorre l’infanzia a Varazze, in Liguria, prima di trasferirsi a Milano per gli studi universitari. Si laurea allo IULM in Scienze e Tecnologie della Comunicazione, con una tesi dedicata al cinema, un segnale precoce della direzione che avrebbe preso la sua vita.

Il debutto arriva nel 1998 su Disney Channel, dove diventa uno dei volti più riconoscibili del canale. Nel 2003 approda in Rai come annunciatrice di Rai 3, ruolo che le apre le porte della recitazione.

Il salto arriva nel 2007 con Viaggio in Italia – Una favola vera, seguito dal debutto al cinema con Tagliare le parti in grigio, L’uomo privato e Noi due.

Tra il 2008 e il 2009 entra nelle case degli italiani grazie a Un medico in famiglia e Un Posto al Sole, due fiction che le regalano grande popolarità.

Il sodalizio con Fausto Brizzi la porta poi a recitare in film di successo come Ex, Maschi contro femmine, Femmine contro maschi e Com’è bello far l’amore.

Dal 2012 al 2018 è tra le protagoniste de Le tre rose di Eva, dove interpreta Tessa Taviani, ruolo che la consacra definitivamente nel panorama televisivo.

Negli anni successivi alterna cinema, teatro e televisione, partecipando anche alla miniserie Moana e a produzioni come Rocco Schiavone e i film comici della saga Din Don.

La vita privata di Giorgia Würth: riservatezza, amori e scelte importanti

Pur essendo un volto noto, Giorgia ha sempre mantenuto un forte riserbo sulla sua vita sentimentale. La relazione più conosciuta è quella con Fausto Brizzi, durata dal 2008 al 2012. In passato ha raccontato anche un flirt giovanile con un principe di Dubai, conosciuto durante gli anni universitari.

Negli ultimi anni, però, l’attrice ha scelto una dimensione completamente diversa. In più interviste ha spiegato di vivere una vita “quasi monacale”, dedicata al lavoro e ai figli.

Ha dichiarato di non avere un compagno e di non sentire la necessità di inserirne uno nella sua quotidianità, almeno per ora. La sua priorità è crescere i bambini in un ambiente sereno, lontano da dinamiche sentimentali complicate.

Giorgia ha anche raccontato come il suo percorso personale l’abbia portata a sostenere battaglie legate all’uguaglianza di genere e alla tutela delle donne, temi che affronta spesso anche nei suoi libri e nelle sue interviste.

Maternità da mamma single: i gemelli Leila e Lucas e una scelta consapevole

Il 22 gennaio 2018 Giorgia diventa madre di due gemelli, Leila e Lucas, nomi scelti come omaggio all’universo di Star Wars.

La maternità arriva senza un compagno al suo fianco e l’attrice decide di crescere i bambini da sola, mantenendo il massimo riserbo sull’identità del padre.

Ha raccontato questa esperienza nel libro Mamme single per scelta, dove descrive la sua quotidianità, le difficoltà e la gioia di una maternità vissuta in autonomia.

Dopo la nascita dei gemelli, Giorgia sceglie di tornare a vivere in Liguria, vicino al mare, per offrire ai figli un ambiente più tranquillo.

Ha spiegato di svegliarsi molto presto, lavorare tra set e scrittura e andare a dormire presto, una routine che le permette di conciliare impegni professionali e vita familiare.

Nonostante la complessità della gestione quotidiana, l’attrice parla spesso della maternità come di una rinascita personale, una fase che le ha dato nuove priorità e un equilibrio diverso.