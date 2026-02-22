Chi è Elena Gigliotti, la compagna di Dario Aita: età, carriera e famiglia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La vita privata di Dario Aita è sempre stata avvolta da grande riservatezza, ma un volto accompagna l’attore da oltre dodici anni: quello di Elena Gigliotti, attrice e regista teatrale tra le più apprezzate della sua generazione.

La loro storia nasce nel mondo della recitazione e cresce lontano dai riflettori, sostenuta da un percorso artistico condiviso e da una visione simile del mestiere. Oggi formano una coppia stabile, vivono a Roma e nel 2024 hanno accolto la loro prima figlia. Chi è Elena Gigliotti? Qual è la sua età? E come si intrecciano carriera e vita privata con quella di Dario Aita?

Chi è Elena Gigliotti: età, origini e formazione dell’attrice legata a Dario Aita

Elena Gigliotti è nata a Catanzaro e ha costruito il suo percorso artistico con determinazione, partendo dal teatro per poi approdare al cinema e alla televisione. Fin da giovanissima si avvicina alla recitazione grazie alla scuola e ai primi laboratori, scoprendo un talento che la porterà a tentare l’ingresso nelle principali accademie italiane.

Dopo un primo tentativo alla Silvio D’Amico, decide di proseguire la formazione al Teatro Stabile di Genova, dove ottiene il diploma in recitazione. È qui che affina la sua tecnica e incontra molti dei colleghi con cui collaborerà negli anni successivi, tra cui lo stesso Dario Aita.

La sua carriera teatrale è ricca di produzioni importanti. Lavora con il Teatro Stabile di Torino, il Teatro della Tosse, il Teatro Stabile di Genova e il Cardellino di Silvio Orlando. Porta in scena testi classici e contemporanei, alternando ruoli da attrice a lavori di regia.

Tra gli spettacoli più significativi ci sono Don Giovanni di Molière, Rumori fuori scena di Michael Frayn e Dialogo di Natalia Ginzburg, diretto insieme a Dario Aita. Il suo talento registico è stato riconosciuto da diversi premi, tra cui il Napoli Fringe Festival, il Premio Scenario e il Premio Scintille.

La carriera tra cinema e serie tv: da Bang Bang Baby a L’invenzione della neve

Oltre al teatro, Elena Gigliotti ha trovato spazio anche nel cinema e nelle serie tv. È nel cast di Bang Bang Baby, produzione Amazon che le ha dato visibilità nazionale.

Il ruolo che più ha segnato la sua carriera recente è però quello di Carmen nel film L’invenzione della neve di Vittorio Moroni, presentato alle Giornate degli Autori della Mostra del Cinema di Venezia.

Il film racconta la storia di una donna che lotta per non perdere il rapporto con la figlia, un personaggio complesso che Elena interpreta con intensità e sensibilità. La critica ha accolto la sua prova con entusiasmo, sottolineando la forza emotiva della sua interpretazione.

L’attrice ha raccontato più volte quanto la preparazione per questo ruolo sia stata impegnativa, sia dal punto di vista fisico che psicologico. Ha seguito un percorso di studio profondo, guidata da un regista che condivide la sua visione del mestiere.

Il film è stato presentato in numerose città italiane e ha permesso a Elena di incontrare il pubblico, spesso emozionato dalla sua interpretazione.

La vita privata con Dario Aita: una storia nata a teatro e cresciuta lontano dai riflettori

La relazione tra Dario Aita ed Elena Gigliotti nasce nel 2013, quando entrambi frequentano la stessa scuola di recitazione. Da allora non si sono più separati.

Vivono a Roma, condividono progetti artistici e sostengono reciprocamente le rispettive carriere. La loro storia è sempre stata protetta da grande discrezione: nessuno dei due ama esporre la vita privata sui social o nelle interviste.

Nel 2024 è nata la loro prima figlia, un evento che ha segnato una nuova fase della loro vita. Pur mantenendo la riservatezza che li contraddistingue, entrambi hanno raccontato quanto la genitorialità abbia portato equilibrio e nuove prospettive.

Elena continua a lavorare tra teatro e cinema, mentre Dario Aita prosegue il suo percorso televisivo e cinematografico. La loro relazione è costruita su una forte sintonia artistica e personale, nata tra palcoscenici, prove e sogni condivisi.