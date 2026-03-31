Chi è Chiara Mocchi, la docente accoltellata da un alunno

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Una vicenda che ha sconvolto l’Italia intera e riportato al centro il tema della sicurezza nelle scuole. Chiara Mocchi, docente di francese, è diventata suo malgrado il simbolo di un episodio drammatico avvenuto in provincia di Bergamo. Ma chi è davvero l’insegnante accoltellata da un suo alunno? E cosa sappiamo della sua storia personale e professionale?

Chi è Chiara Mocchi

Chiara Mocchi è una docente di francese di 57 anni, da anni impegnata nel mondo della scuola con passione e dedizione. Insegna presso l’istituto comprensivo “Leonardo Da Vinci” di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, dove è conosciuta e stimata da colleghi, studenti e famiglie.

Il suo profilo professionale racconta una figura ben radicata nel mondo dell’educazione: prima dell’insegnamento nella scuola secondaria di primo grado, ha collaborato anche con l’Università degli Studi di Bergamo nell’ambito delle lingue straniere.

Non solo insegnante, ma promotrice attiva della cultura francese, Mocchi ha ideato e portato avanti progetti educativi legati alla francofonia, tra cui iniziative come “Expolangue française”, coinvolgendo direttamente gli studenti in esperienze formative concrete.

Colleghi ed ex alunni la descrivono come una docente “seria, dedicata e appassionata”, capace di instaurare un rapporto umano profondo con i ragazzi.

L’aggressione a scuola

L’episodio che l’ha portata al centro delle cronache risale al 25 marzo 2026. Nella mattinata, poco prima dell’inizio delle lezioni, Chiara Mocchi è stata aggredita nei corridoi della scuola da un suo studente di appena 13 anni.

Il ragazzo l’ha colpita con un coltello al collo e al torace, ferendola gravemente. La docente è stata immediatamente soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico.

Le condizioni iniziali erano molto gravi, ma non tali da mettere in pericolo la vita in modo irreversibile. Dopo giorni di ricovero e cure intensive, la docente è stata dimessa e ha iniziato il percorso di recupero a casa.

Il racconto e il gesto eroico di uno studente

Uno degli aspetti più toccanti della vicenda emerge dal racconto diretto della stessa docente. Mocchi ha spiegato di essere stata salvata dall’intervento di un altro alunno, anche lui tredicenne, che è riuscito a fermare l’aggressore.

Il ragazzo, attirato dalle urla, è intervenuto affrontando il compagno armato e riuscendo a metterlo in fuga. Un gesto che ha probabilmente evitato conseguenze ancora più gravi.

La stessa insegnante ha definito il giovane “un eroe”, sottolineando il coraggio dimostrato in un momento di estrema tensione e pericolo.

Una docente simbolo della scuola che resiste

La figura di Chiara Mocchi, al di là del drammatico episodio, rappresenta oggi qualcosa di più ampio. È il volto di una scuola fatta di relazioni, passione e impegno quotidiano, ma anche di fragilità sempre più evidenti.

Dalle ricostruzioni emerge infatti come l’aggressione sia maturata in un contesto complesso, in cui entrano in gioco disagio giovanile, influenza dei social e dinamiche difficili da intercettare in tempo.

Nonostante tutto, la docente ha espresso la volontà di tornare a insegnare il prima possibile, segno di un attaccamento profondo alla professione e ai suoi studenti.

Una storia che interroga la scuola italiana

Il caso di Chiara Mocchi ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nelle scuole e sul ruolo educativo degli insegnanti in un contesto sociale sempre più complesso.

Non si tratta solo di un fatto di cronaca, ma di un segnale forte che riguarda l’intero sistema scolastico: la difficoltà di gestire situazioni di disagio, il rapporto tra studenti e docenti e l’impatto dei social sulle nuove generazioni.

La sua storia, oggi, è quella di una docente che ha rischiato la vita facendo il proprio lavoro. Ma è anche la storia di una scuola che continua a interrogarsi su come proteggere chi la vive ogni giorno.