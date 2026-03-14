Chi è Andreas Pasutti, marito di Camila Giorgi: età, carriera e il legame con l’ex campionessa italiana

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Il nome di Camila Giorgi continua a far parlare di sé, non solo per la sua carriera sportiva e televisiva, ma anche per la nuova vita che ha costruito lontano dai campi da tennis. Dopo l’annuncio del matrimonio e della gravidanza, l’attenzione si è spostata inevitabilmente su Andreas Pasutti, l’uomo che ha conquistato il cuore dell’ex campionessa.

La loro storia, nata in un momento di cambiamento profondo per Camila, ha incuriosito il pubblico, desideroso di conoscere meglio chi sia l’uomo che oggi le sta accanto. Qual è il percorso professionale di Pasutti? Come si sono incontrati? E quale ruolo ha nella nuova vita della tennista? Scopriamolo insieme.

La carriera di Andreas Pasutti: dal circuito ITF al lavoro come coach

Andreas Ignacio Pasutti è un tennista argentino che ha costruito la sua carriera principalmente nel circuito ITF, con una presenza costante soprattutto nei tornei di doppio. Pur non avendo raggiunto risultati di grande risonanza internazionale, ha sempre mantenuto un profilo professionale solido, fatto di impegno, viaggi e competizioni che gli hanno permesso di maturare una profonda conoscenza tecnica del gioco.

Accanto all’attività agonistica, Pasutti ha sviluppato un percorso parallelo come coach, ruolo che negli ultimi anni è diventato centrale nella sua vita. Sui social si definisce infatti tennis coach, e molte immagini lo ritraggono mentre segue atleti durante gli allenamenti o in tornei minori.

Questa doppia identità – giocatore e allenatore – ha contribuito a costruire un profilo professionale versatile, capace di muoversi con naturalezza tra competizione e formazione.

Il mondo del tennis, con i suoi ritmi intensi e le sue dinamiche internazionali, è stato anche il terreno che ha favorito l’incontro con Camila Giorgi, che per anni ha condiviso lo stesso ambiente fatto di viaggi, tornei e preparazione atletica. La loro sintonia, nata probabilmente proprio grazie a questa vicinanza professionale, si è trasformata in un legame profondo che oggi rappresenta un nuovo capitolo per entrambi.

Il legame con Camila Giorgi: dal primo scatto social al matrimonio

La relazione tra Camila Giorgi e Andreas Pasutti è emersa inizialmente attraverso piccoli indizi sui social, scatti che lasciavano intuire una complicità crescente. L’ex tennista, da sempre molto riservata, ha scelto di condividere la loro storia solo quando si è sentita pronta, pubblicando foto che raccontavano un amore semplice e autentico.

Il matrimonio, celebrato il 26 febbraio, è stato annunciato con immagini in bianco e nero che hanno subito fatto il giro del web. Camila, in abito chiaro e bouquet alla mano, appare radiosa accanto a Pasutti, che la stringe con naturalezza in una serie di scatti romantici.

La didascalia “From here to Eternity” ha confermato la volontà di costruire un futuro insieme, mentre un altro post, “Il nostro giorno”, ha suggellato l’inizio di una nuova fase della loro vita.

Pochi giorni dopo, un’altra notizia ha sorpreso i fan: Camila ha annunciato di essere incinta, condividendo una foto di coppia accompagnata dalla frase “San Valentino in 3”. Un messaggio semplice, ma capace di raccontare un momento di grande felicità.

Il loro rapporto arriva dopo un periodo di trasformazione per Camila, che aveva già raccontato a Verissimo il desiderio di lasciare il tennis per dedicarsi a una vita diversa, più libera e meno scandita dai ritmi serrati del circuito professionistico.

Pasutti è entrato in questo nuovo equilibrio come una presenza stabile, capace di sostenerla in un percorso che l’ha portata anche verso la televisione, con la partecipazione a L’Isola dei Famosi.

La vita privata di Andreas Pasutti: tra riservatezza e un passato nel tennis

Nonostante la crescente attenzione mediatica, Andreas Pasutti mantiene un profilo riservato. Le informazioni sulla sua vita privata sono poche, ma emergono dettagli che delineano una personalità discreta, lontana dai riflettori e concentrata sul lavoro.

Il suo passato nel tennis lo ha portato a viaggiare molto, a conoscere ambienti sportivi diversi e a costruire una rete di contatti che oggi gli permette di lavorare come coach con continuità.

Il legame con Camila non è il primo che la tennista ha avuto con colleghi del circuito, ma sembra essere quello che ha trovato un equilibrio più maturo. Pasutti appare come una figura stabile, capace di accompagnare Camila in una fase di vita completamente nuova, fatta di progetti familiari e scelte personali importanti.

La coppia, pur condividendo alcuni momenti sui social, preferisce mantenere un profilo basso, concentrandosi sulla quotidianità e su un futuro che si annuncia ricco di cambiamenti, soprattutto con l’arrivo del loro primo figlio