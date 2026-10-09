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La domenica televisiva dell’11 ottobre 2026 propone tre appuntamenti centrali nel palinsesto italiano: Che Tempo Che Fa sul Nove, Domenica In su Rai 1 e Da noi a Ruota Libera, sempre su Rai 1. Fabio Fazio, Mara Venier e Francesca Fialdini guidano una giornata che alterna approfondimento, intrattenimento e racconto, con ospiti e contenuti che si aggiornano fino alle ore precedenti alla diretta.

Intanto, arrivano conferme ufficiali solo per il talk del Nove, mentre le trasmissioni Rai mantengono ancora parte del parterre in definizione. Chi sarà presente da Fabio Fazio? Quali ospiti potrebbero arrivare negli studi Rai? E come si comporrà la domenica televisiva dell’11 ottobre?

Che Tempo Che Fa: anticipazioni e ospiti dell’11 ottobre 2026

La nuova edizione di Che Tempo Che Fa debutta domenica 11 ottobre 2026 alle 19:30 sul Nove, inaugurando la stagione con una puntata costruita attorno a ospiti di rilievo. La prima presenza confermata è Silvia Salis, dirigente sportiva e figura di riferimento del movimento olimpico italiano. Il talk di Fabio Fazio, come da tradizione, offrirà un racconto che intreccia vita professionale, percorso personale e riflessioni sull’attualità.

La redazione ha annunciato che ulteriori ospiti verranno comunicati nelle ore precedenti alla diretta, seguendo la consueta strategia di aggiornamento progressivo. Il programma sarà disponibile anche in streaming su Discovery+, ampliando la platea di spettatori che seguono il talk fuori dalla TV lineare.

Domenica In: ospiti in aggiornamento, orario confermato alle 14:00

Per Domenica In, in onda alle 14:00 su Rai 1 , gli ospiti dell’11 ottobre risultano ancora in aggiornamento. Mara Venier sta definendo una puntata che dovrebbe alternare musica, interviste e momenti dedicati ai protagonisti della fiction e dello spettacolo. Le prime indicazioni interne suggeriscono la presenza di almeno un artista musicale e un volto legato alla promozione cinematografica o teatrale.

Inoltre, la trasmissione potrebbe includere uno spazio dedicato all’attualità leggera, seguendo la linea editoriale che caratterizza la stagione. I nomi definitivi verranno comunicati a ridosso della diretta, come spesso accade nelle puntate che prevedono ospiti multipli e segmenti variabili.

Da Noi a Ruota Libera: ospiti in definizione, diretta alle 17:20

Da Noi a Ruota Libera andrà in onda alle 17:20 su Rai 1 . Anche per la trasmissione di Francesca Fialdini, gli ospiti dell’11 ottobre sono ancora in fase di definizione. La puntata dovrebbe accogliere personaggi legati alla divulgazione, alla televisione e alle storie di resilienza, seguendo il taglio narrativo che contraddistingue il programma.

Inoltre, è possibile che la redazione inserisca un’intervista a un protagonista della settimana televisiva o a un volto emergente della scena culturale italiana. Le conferme ufficiali arriveranno nelle prossime ore tramite i canali Rai e le comunicazioni della redazione.