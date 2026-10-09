Attualità Manfredonia
Open Day degli scavi a Siponto, variazione di servizio bus
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Il Comune di Manfredonia ha disposto la chiusura al traffico di Via Di Vittorio. Pertanto, domenica 11 ottobre 2026, dalle ore 9 alle ore 13, gli autobus in servizio di TPL, sulla relazione Foggia – Manfredonia, osserveranno i seguenti itinerari e fermate:
- Manfredonia – Foggia
capolinea Piazza Marconi – Viale Kennedy – Via Palatella – Via Tribuna – Via Arcivescovado – Via Scaloria – SP 58 – SS 89 direzione Foggia.
Sono soppresse le fermate di Via di Vittorio e di V.le Moro.
- Foggia – Manfredonia
SS 89 – svincolo “Manfredonia Centro” – SP 58 – Via Scaloria – Via delle Antiche Mura – Via Palatella – Piazza Marconi.
Sono soppresse le fermate di Via di Vittorio e di V.le Moro.