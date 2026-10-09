Manfredonia, avviso pubblico per la copertura di due posti

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Manfredonia, avviso pubblico per la copertura di un posto

Il Sindaco e L’Assessore al Personale Sara Delle Rose rendono noto che il Comune di Manfredonia ha indetto procedura di mobilità volontaria per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Specialista Amministrativo e n.1 posto di Specialista Economico Statistico (Area dei Funzionari e delle E.Q.).

La selezione è rivolta ai dipendenti di ruolo delle Pubbliche Amministrazioni in possesso dei requisiti previsti dal bando

La candidatura dovrà essere presentata esclusivamente online tramite il Portale unico del reclutamento (InPA) all’indirizzo www.inpa.gov.it, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso sul portale.

Tutti i dettagli, i requisiti di partecipazione e le modalità di selezione sono consultabili sull’Avviso Pubblico integrale disponibile sul portale InPA e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Manfredonia 🔍.