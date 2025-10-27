Cessazione validità delle carte di identità cartacee dal 03/08/2026
Il Regolamento Europeo n.1157/2019 prevede dei requisiti di sicurezza che alcune tipologie di documenti devono possedere, prevedendo altresì la eliminazione graduale delle carte di identità non conformi alle norme di sicurezza, al formato e alle prescrizioni tecniche previste dal medesimo Regolamento.
In particolare, le carte di identità cartacee non soddisfano i requisiti minimi di sicurezza stabiliti dallo stesso e pertanto cesseranno di essere valide alla loro scadenza o il 03 AGOSTO 2026, se quest’ultima data è anteriore.
Si invita la cittadinanza, in vista della suindicata scadenza, a recarsi presso l’Ufficio Anagrafe e richiedere l’emissione della Carta di identità elettronica (CIE)