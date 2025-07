Cesare Cremoni impazzisce per il pane pugliese, il video diventa virale

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cesare Cremonini è a Bari per i suoi imminenti concerti già sold-out da tempo, del prossimo 3 e 4 luglio allo Stadio San Nicola. Il suo arrivo è stato “condito” da un omaggio inaspettato sui social. Il cantautore bolognese ha infatti voluto celebrare una delle eccellenze gastronomiche locali: il pane pugliese.

In una storia condivisa sui social, Cremonini si è mostrato mentre addentava una crosta croccante, esclamando con entusiasmo: “Senti che sound il pane pugliese, il più bel suono di pane d’Italia!“. Un gesto semplice che ha conquistato i fan, unendo idealmente il sapore autentico della terra pugliese alla melodia delle sue canzoni. Questa dichiarazione d’amore per il pane locale aggiunge un tocco di colore all’attesa per i suoi spettacoli, dimostrando come la musica e le tradizioni culinarie possano creare un’armonia perfetta.