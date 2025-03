[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cerimonia a Zapponeta in memoria delle vittime della strada

Un’emozione collettiva, un momento di raccoglimento, un forte messaggio di sensibilizzazione e memoria.

Ieri, in Piazza Aldo Moro, la nostra comunità si è stretta nel ricordo di chi ha perso la vita sulle strade, partecipando numerosa e con commozione.

In questa occasione, abbiamo voluto lasciare un segno concreto e duraturo: è stato ufficialmente intitolato il “GIARDINO VITTIME DELLA STRADA”, uno spazio dedicato alla memoria e alla riflessione, affinché il ricordo di chi non c’è più ci ispiri ogni giorno a promuovere maggiore sicurezza e consapevolezza sulle strade.

Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno preso parte alla cerimonia: cittadini, autorità, associazioni e familiari delle vittime.

Un ringraziamento speciale a Carlo Fatone per aver trasformato il dolore personale per la morte di suo nipote, Michele Di Tommaso, di cui oggi ricorre l’anniversario, in un gesto di grande valore collettivo. ❤️