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GdiF CERIGNOLA: SCOPERTO DISTRIBUTORE ABUSIVO DI GASOLIO AGRICOLO. SEQUESTRATI 7.350 LITRI DI CARBURANTE.

I finanzieri della Compagnia di Cerignola, nell’ambito dell’ordinaria attività di istituto, hanno individuato un impianto abusivo per la distribuzione di carburante allestito all’interno del piazzale di un complesso aziendale.

L’attenzione dei militari è stata richiamata dalla presenza di due soggetti intenti a rifornire un’autovettura mediante una pompa collegata a un serbatoio metallico artigianale. I successivi accertamenti hanno consentito di individuare un vero e proprio distributore abusivo di carburante, completamente privo delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

All’esito delle operazioni, i finanzieri hanno proceduto al sequestro dell’impianto e dei 7.350 litri di carburante in esso contenuti, risultati essere gasolio agricolo.

Nei confronti del soggetto ritenuto responsabile della commercializzazione del prodotto energetico è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica competente per detenzione e destinazione ad usi impropri di prodotti energetici denaturati, nonché per violazioni della normativa in materia di prevenzione incendi e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L’operazione conferma il costante impegno della Guardia di Finanza nel contrasto alle frodi nel settore dei prodotti energetici che, anche alla luce delle persistenti tensioni dei mercati internazionali, determinano gravi effetti distorsivi sulla concorrenza, arrecando danno agli operatori economici onesti e ai consumatori.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e gli indagati, le cui posizioni sono al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, non possono essere considerati colpevoli fino alla eventuale pronuncia di una sentenza di condanna definitiva.