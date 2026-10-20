Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La provincia di Foggia alla 39ª Assemblea nazionale UPI

Il Presidente della Provincia di Foggia alla 39ª Assemblea nazionale UPI, inaugurata alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella

Foggia, 19 ottobre 2026 – La Provincia di Foggia ha preso parte oggi a Imperia, al Teatro Cavour, alla cerimonia inaugurale della 39ª Assemblea nazionale dell’Unione delle Province d’Italia (UPI), alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A rappresentare l’Ente il Presidente Giuseppe Nobiletti, insieme alle consigliere provinciali delegate Anna Rita Palmieri e Lucia Caione.

“Dalla relazione del Presidente nazionale UPI Enzo Lattuca e dalle parole del Presidente Mattarella è emersa una volontà chiara e condivisa: procedere alla riforma delle Province italiane”, dichiara Nobiletti. “Le Province vivono oggi in una forma ibrida, che chiede molto ai territori e lascia agli enti strumenti e risorse inadeguati per incidere come vorrebbero. È stata ribadita con forza la necessità di questa riforma e, nell’attesa, di garantire più risorse alle Province”.

Il Presidente richiama anche l’attualità di questi giorni: “Le proteste degli studenti raccontano, tra le altre cose, la condizione delle scuole superiori italiane, che hanno bisogno di manutenzione e interventi continui. Sono competenza delle Province: dare risposte ai ragazzi significa dare alle Province i mezzi per farlo”.

“Le parole del Capo dello Stato vanno nella direzione giusta”, conclude Nobiletti. “Chiediamo che la XX legislatura metta finalmente mano alla riforma delle Province. Lo dobbiamo alle comunità della Capitanata, dal Gargano ai Monti Dauni, e lo dobbiamo ai nostri ragazzi”