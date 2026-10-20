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Già 100 abbonamenti al buio per “Sconfina”. Domani una giornata di festa per presentare la nuova stagione teatrale del “Dalla” di Manfredonia

Già 100 spettatori hanno scelto di abbonarsi “al buio” a “Sconfina”, la nuova stagione teatrale 2026/2027 del Teatro Comunale “Lucio Dalla” di Manfredonia, ideata e organizzata dal Comune di Manfredonia, Puglia Culture e Bottega degli Apocrifi col sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia.

La stagione teatrale del “Dalla” arriva anche quest’anno alla presentazione dei titoli con 100 abbonamenti già acquistati “al buio”, riconfermando il patto di fiducia tra il teatro e la sua comunità.

A soli tre giorni dal lancio, la campagna “Ti fidi di me?”, che proponeva la sottoscrizione di 100 abbonamenti a prezzo ridotto prima di conoscere i titoli in cartellone, è stata chiusa per il raggiungimento dei posti disponibili. Segno di fiducia nelle scelte artistiche, ma anche un atto simbolico di sostegno a un progetto culturale, segnale che la priorità di parte degli spettatori e delle spettatrici del “Dalla” non è più la visione di questo o quello specifico spettacolo, bensì la condivisione di un programma articolato.

La stagione verrà svelata domani, mercoledì 21 ottobre 2026, in una giornata di festa per accogliere il nuovo anno a teatro.

Alle ore 11.00, presso la Sala Consiliare del Comune di Manfredonia, si terrà la presentazione della Stagione ai Consiglieri comunali e alla Stampa. Interverrà il Sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca; l’assessora alla Cultura, Maria Teresa Valente; l’assessora all’Istruzione, Cecilia Simone, e il direttore artistico di Bottega degli Apocrifi, Cosimo Severo.

Alle ore 20.00, al Teatro “Lucio Dalla”, ci sarà la festa di inizio stagione: un momento conviviale in musica dedicato alla comunità per raccontare dei quasi quaranta spettacoli che ci accompagneranno dal mese di novembre al mese di aprile, degli incontri con gli artisti, dei progetti che ogni anno rendono la stagione del teatro comunale “Dalla” molto più di un cartellone teatrale. Alla serata parteciperanno il Sindaco, Domenico La Marca, il presidente di Puglia Culture, Paolo Ponzio, e il direttore artistico di Bottega degli Apocrifi, Cosimo Severo.

Subito dopo la presentazione la campagna abbonamenti verrà riaperta presso il botteghino del Dalla, dal lunedì al venerdì (dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00). Per informazioni: 0884 532829 / 335 244843 – botteghino@bottegadegliapocrifi.it.