Cerignola, grave incidente lungo la Strada provinciale 77: morto un 29enne

Una terribile tragedia si è consumata lungo le strade pugliesi. A Cerignola, nella serata di ieri sera, si è verificato un incidente stradale, in cui ha perso la vita un ragazzo di 29 anni. Il giovane viaggiava in sella alla sua moto lungo la strada provinciale 77.

Incidente a Cerignola, muore un giovane di 29 anni

Nicola Orteca, 29 anni, nella serata di ieri 5 settembre, viaggiava lungo la Strada provinciale 77, in sella alla sua moto. Stando alle prime ricostruzioni, durante il tragitto, il motociclo si sarebbe scontrato con una Bmv. L’impatto è stato devastante, causando la morte del centauro. Il personale del 118 intervenuto per prestare soccorso, non ha potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Nello scontro è rimasto ferito anche l’automobilista, che è stato trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale di San Severo per ricostruire la dinamica del sinistro.