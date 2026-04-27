Beautiful, anticipazioni dal 4 al 10 maggio: Brooke torna in scena e scoppiano nuovi sospetti

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La settimana dal 4 al 10 maggio di Beautiful si preannuncia ricca di tensioni, ritorni inattesi e scontri che rischiano di cambiare ancora una volta gli equilibri della Forrester Creations. La soap americana, in onda ogni giorno su Canale 5, continua a intrecciare ambizioni personali, rivalità familiari e segreti che emergono al momento meno opportuno.

Cosa accadrà a Brooke, chiamata a tornare sotto i riflettori? Come reagirà Steffy di fronte alla nuova campagna? E quali conseguenze avrà lo scontro tra Katie e Poppy? Scopriamolo insieme.

Brooke tra dubbi e ritorni: la nuova campagna della Brooke’s Bedroom divide la Forrester

La settimana si apre con un momento carico di emozione e incertezza. Brooke, storica testimonial della linea Brooke’s Bedroom, viene spronata da Ridge e Hope a tornare davanti all’obiettivo per la nuova campagna pubblicitaria. La donna, però, appare titubante: l’età che avanza e la paura di non essere più all’altezza la portano a dubitare della scelta. Steffy, come sempre diretta e pragmatica, sostiene che sarebbe il momento di cambiare strategia e affidare la linea a un volto nuovo. Una posizione che accende immediatamente il confronto con Ridge, convinto invece che Brooke possa dimostrare alle donne di tutto il mondo che la bellezza non ha scadenza.

Il dibattito si fa sempre più acceso, ma Ridge non arretra di un passo. Per lui, Brooke resta l’anima della collezione, e nessun cambiamento potrà sostituire ciò che rappresenta. Hope, entusiasta del ritorno della madre, cerca di smorzare le tensioni e propone di partire per Monte Carlo con un clima più sereno, quasi come se la trasferta potesse trasformarsi in una piccola luna di miele professionale.

Katie contro Poppy: accuse pesanti e segreti che tornano a galla

Mentre alla Forrester si discute di immagine e strategie, un’altra vicenda scuote la settimana. Katie affronta Poppy con una durezza che sorprende tutti, accusandola apertamente di essere coinvolta nelle morti di Tom e Hollis. Due decessi avvenuti con la stessa sostanza non possono essere una coincidenza, secondo Katie, che insinua anche l’esistenza di un legame nascosto tra Poppy, Tom Starr e il passato con Bill.

Poppy reagisce con indignazione, respingendo ogni accusa e difendendo la propria integrità. La situazione si complica ulteriormente quando arriva Luna, che interviene per proteggere la madre e ribadire la sua innocenza. Lo scontro lascia un’ombra pesante sulla famiglia Spencer e apre interrogativi che potrebbero avere ripercussioni nelle prossime settimane.

Nel frattempo, alla Forrester si lavora senza sosta per preparare la trasferta a Monte Carlo. Tra foto, video e aspettative altissime, la tensione tra Steffy e Brooke continua a crescere, mentre Ridge cerca di mantenere l’equilibrio tra professionalità e sentimenti.

Monte Carlo all’orizzonte: tra ambizioni, gelosie e nuovi scenari a Beautiful

La settimana si avvia verso la conclusione con i preparativi per il viaggio a Monte Carlo, dove verrà lanciata ufficialmente la nuova campagna della Brooke’s Bedroom. Ridge, Steffy e Brooke si preparano a partire, consapevoli che l’evento rappresenta un momento cruciale per l’immagine della Forrester. Hope, sempre più coinvolta nel progetto, sogna che la trasferta possa essere anche un’occasione per Brooke e Ridge di ritrovare un’intesa più profonda, lontani dalle tensioni quotidiane.

Il clima, però, resta carico di sottintesi. Le parole di Katie continuano a risuonare, le insicurezze di Brooke riaffiorano e la determinazione di Steffy a proteggere l’azienda da scelte che ritiene rischiose non accenna a diminuire. Beautiful si prepara così a una settimana intensa, fatta di emozioni contrastanti, rivalità che si riaccendono e un viaggio che potrebbe cambiare molte cose.