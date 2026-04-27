Foggia, incendiati cassonetti in tre strade del quartiere Ferrovia
Foggia, incendiati cassonetti in tre strade del quartiere Ferrovia
Tre episodi gravissimi, ieri pomeriggio, nel quartiere Ferrovia avvenuti quasi contemporaneamente: tre cassonetti dell’immondizia sono stati dati alle fiamme in via Montegrappa, in via Piave e in via Bainsizza.
Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, intervenuti per domare l’incendio.
Ora una domanda è inevitabile: la videosorveglianza tanto sponsorizzata riuscirà a identificare i responsabili? Solo ieri, in pochissimi minuti, è stato possibile individuare una persona su un monopattino. Ci auguriamo che la stessa rapidità venga applicata anche per questi atti vandalici che colpiscono quotidianamente i cittadini.
Il tutto si inserisce in una situazione già al limite: l’emergenza rifiuti nel quartiere Ferrovia ha raggiunto livelli disgustosi. Tra cassonetti pieni, marciapiedi invasi dall’immondizia e il divieto di conferimento la domenica – a differenza di Bari, dove con Amiu Puglia si paga una TARI simile ma il servizio è garantito – i residenti sono costretti a vivere tra rifiuti e degrado.
E adesso anche gli incendi dei cassonetti, fenomeno purtroppo diffuso soltanto a Foggia per inspiegabili motivi.
Così non si può più andare avanti.